HRVATI gegen Raiding als Definition von Derby

Die Gäste, die nur eine Anreise von knapp drei Kilometer zu absolvieren hatten, lagen nach zehn Minuten 0:1 zurück und legten dann los: Pause 3:1 für Raiding. Danach gab es einen Sturmlauf der Hausherren, der in der Schlussphase mit drei Toren und dem Sieg belohnt wurde.

Zwischendurch ging es am Feld heiß her, aber stets im Rahmen der Fairness. Am Ende bejubelten die Gastgeber dann einen 4:3-Sieg des Willens, der viel dramatischer nicht hätte sein können.