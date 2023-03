In Geresdorf läuft es (fast) reibunsglos

Werbung

Zwei gute Wochen hat die Mannschaft von Trainer Michael Buranich hinter sich. Der SC Kroatisch Geresdorf knöpfte zuerst dem 2. Liga-Team Neutal ein 0:0-Remis ab und schlug dann den ASK Tschurndorf mit 8:0. „Wobei ich den Test nicht überbewerten will. Aber gegen Neutal hat mir vieles schon sehr gut gefallen. Da hat sich die Mannschaft wirklich stark präsentiert“, so Buranich, der mit seiner Truppe nun in die Endphase der Vorbereitung geht. Großteils sei so ziemlich alles umgesetzt worden, was man sich vornahm.

Kroatisch Geresdorf testet noch fleißig

„Bei dem einen oder anderen Training hätte vielleicht die Beteiligung höher sein können, aber damit ist in der Wintervorbereitung zu rechnen. Da gibt es eben krankheitsbedingt, urlaubsbedingt oder wegen Blessuren Ausfälle“, will der Coach gar nicht groß jammern und ist froh, „dass wir von gröberen Verletzungen verschont sind. Das ist auch wichtig so, weil es intensiv weiter geht. Drei Spiele (eines gestern nach Redaktionsschluss gegen Unterrabnitz) stehen vor Rückrundenstart binnen zehn Tagen am Plan.