„Für uns ist es ein Testspiel wie jedes andere“, hieß es seitens des ASK Kobersdorf im Vorfeld der Cup-Partie gegen Schattendorf. Im Spiel war davon allerdings sehr wenig zu sehen. Kobersdorf zeigte viel Herz und kämpfte, als wäre es ein meisterschaftsentscheidendes Spiel. 4:0 gewann Kobersdorf schlussendlich gegen den 2. Liga Mitte-Klub Schattendorf. Den Kobersdorfern spielte natürlich die schnelle 3:0-Führung, nach gerade einmal 30 Minuten, in die Karten. Die Leistung darf deshalb aber keinesfalls geschmälert werden. Die Pleva-Elf zeigte – übrigens in Abwesenheit von Trainer Hannes Pleva (er weilt im Urlaub in Griechenland) – eine taktisch sehr disziplinierte und hochemotional geführte Partie. Die Kicker feuerten sich gegenseitig an. Jeder gewonnene Zweikampf wurde von den Spielerkollegen gefeiert.

Abwehrchef als Fels in der Brandung

Besonders hervorgestochen ist der neue Abwehrchef Patrick Felser. Bereits gegen Ende der Saison spielte er häufig im Abwehrzentrum – so auch in dieser Cup-Partie. Sein Name scheint Programm zu sein, denn er war in einigen Szenen der sprichwörtliche Fels in der Brandung. Felser gewann viele Zweikämpfe und hatte maßgeblichen Anteil am „Zu-Null-Sieg“.