Kobersdorf holt den ersten Frühjahrs-Sieg

KOBERSDORF - HRVATI 3:0. Nach zwei sieglosen Spielen zum Rückrundenstart erwischte Kobersdorf diesmal einen richtig guten Tag. Die Gastgeber waren nicht verunsichert, dafür zielstrebig. Einziges Manko vor dem Seitenwechsel war die Chancenverwertung. „Wir hätten das Spiel schon im ersten Durchgang entscheiden können“, befand Sektionsleiter Matthias Steiner. So musste eine Ecke her, die dann David Wilfinger vollendete, um in Führung zu gehen. Kobersdorf blieb bei Standards gefährlich. Nach dem Seitenwechsel versenkte Balazs Petro einen Freistoß direkt zum 2:0 und entschied damit das Spiel, weil HRVATI an diesem Tag zu harmlos war. Den Endstand fixierte der eingewechselte Dejan Lukic wenige Momente nach seiner Einwechslung. „Ärgerlich, dass wir nach zwei Standards die ersten beiden Tore bekommen haben. Es ändert aber nichts daran, dass Kobersdorf die bessere Mannschaft war und verdient gewonnen hat“, so HRVATI-Kapitän Mark Domnanowich.

STATISTIK

ASK KOBERSDORF - SPG HRVATI 3:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (33.) Wilfinger, 2:0 (56.) Petro, 3:0 (84.) Lukic. Reserve: 2:0 (Kabelik, Sachs). SR: Bukvic (K: gut/H: gut).- Kobersdorf, 99.

Kobersdorf: David Kreiner; Bernhardt, Felser, Jakab (85. Kabelik), Vlahovic (85. Philipp Kreiner); Memisevic (81. Lukic), Strass; Wilfinger, Gere, Petro; Kalbacher (67. Fahnler).

HRVATI: Elias; Benjamin Toth, Markovic, Clemens Toth, Pantos (85. Kuzmits); Forsits (68. Forsits), Domnanowich; Husic (68. Horvath), Novokmet, Jakubovics; Grubits.

WEPPERSDORF - MATTERSBURG 0:1. Der Tabellenführer trat vor der Pause dominant auf, war die initiativere Mannschaft und hatte einmal mehr einen treffsicheren Harvey Ortner. Der Offensivmann schoss mit seinem 12. Saisontor die Mattersburger in Führung. Allerdings verabsäumten es die Kühbauer-Schützlinge nachzulegen. Auch weil die Hausherren beherzt verteidigten. Und nach der Pause traute sich Weppersdorf auch offensiv mehr zu. So richtig zwingend war es auf beiden Seiten aber lange Zeit nicht. Bis kurz vor dem Schlusspfiff, da lief Stefan Emmer alleine auf MSV-Schlussmann Michael Stöger zu und scheiterte am glänzenden Mattersburger. Wenig später war der knappe Auswärtssieg fixiert. „Wir haben dem Tabellenführer vieles abverlangt, uns aber leider nicht belohnt“, so der heimische Trainer Christian Janitsch. Gäste-Coach Josef Kühbauer: „Es war das erwartet schwere Spiel, in dem wir es einfacher gehabt hätten, wenn wir vor der Pause mehr aus unseren Chancen gemacht hätten.

STATISTIK

ASK WEPPERSDORF - MSV 2020 0:1 (0:0).- Torfolge: 0:1 (30.) Ortner. Reserve: 1:1 (Kovacs, Huber). SR: Braunschmidt (W: gut/M: gut).- Weppersdorf, 150.

Weppersdorf: Raab; Sachs, Puha, Galovic, Emmer; Buranich (69. Degendorfer), Zilinsky (89. Kovacs), Blahna, Sabor (73. Tröscher); Zlatarits, Melis.

MSV: Michael Stöger; Tim Reitbauer, Tobias Stöger, Leitgeb, Kaiser; Jonas Reitbauer (70. Marchhart, 84. Hofmann), Ilic (61. Frkat), Garib; Knotzer, Ortner, Berdynaj.

KAISERSDORF/ST. MARTIN - KROATISCH GERESDORF 3:0. Der Tabellenzweite bestimmte die Partie, die aber vor der Pause zum Geduldspiel wurde. Trainer Lorandt Schuller: „Wir hätten in den ersten 45 Minuten den Sack schon zumachen können, Chancen hatten wir genug.“ Gabor Markus und Sebastian Sommer ließen aber mehrere Top-Gelegenheiten aus. Von Kroatisch Geresdorf kam wenig, die Gäste präsentierten sich nach zwei Niederlagen verunsichert. Und nach der Pause nutzte dies die Heimelf aus. Zuerst traf Sommer per Abstauber, dann legte Besart Toska nach Sommer-Vorlage nach – 2:0, Vorentscheidung. Einmal durften die Gastgeber dann noch jubeln. Manuel Wiedenhofer verwertete einen Elfer und machte die Generalprobe für den Schlager am kommenden Samstag gegen den MSV perfekt.

SPG KAISERSDORF/ST. MARTIN - SC KROATISCH GERESDORF 3:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (50.) Sommer, 2:0 (56.) Toska, 3:0 (80., Elfmeter) Wiedenhofer. Rote Karten: Schuller (Trainer, 71., Unsportlichkeit), Domnanowich (71., Foul). Reserve: 5:1 (Zodl 2, Pauer, Mic, Dissauer; Lucas Fellinger). SR: Kathrin Huber (K: gut/KG: Durchschnitt).- Sankt Martin, 150.

Kaisersdorf/St. Martin: Schmidt; Draxler (88. Zodl), Zsirai, Vajda, Varga; Jurik (77. Pauer), Stocker, Wiedenhofer, Ivanyi, Sommer (88. Dissauer); Markus (26. Toska).

Kroatisch Geresdorf: Kancz; Dorner, Klemen, Domnanowich, Philipp Palatin; Nico Palatin, Julian Palatin, Mayer (57. Balogh); Wertetics, Erczkövi, Buranits.

LOIPERSBACH - NECKENMARKT 2:0. Das Tabellenschlusslicht begann selbstbewusst, bot den favorisierten Hausherren zunächst Paroli und wäre beinahe in Führung gegangen. Roland Mundi überraschte SVL-Goalie Markus Böcskör mit einem Schuss aus der eigenen Hälfte. Gerade noch konnte der heimische Goalie den Ball bändigen. Mit Fortdauer des Spiels wurden die Loipersbacher aber dann ihrer Rolle gerecht. Gorgö Török bugsierte nach einer Ecke in Minute 12 den Ball über die Linie, das 1:0 bedeutete gleichzeitig den Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die Mannschaft von Trainer Christian Freiler den Druck. Fabian Widlhofer erhöhte nach einer knappen Stunde auf 2:0. Mehr Tore gab es nicht mehr, weil der SVL zu fahrlässig mit seinen Chancen umging. Neckenmarkts Coach Markus Tschank: „Kämpferisch hat es gepasst, offensiv müssen wir uns aber steigern.“ Loipersbach-Trainer Christian Freiler: „Wir sind gut gestanden, haben kein Tor bekommen. Das war sehr positiv.“

STATISTIK

SV LOIPERSBACH - UFC NECKENMARKT 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (12.) Török, 2:0 (61.) Widlhofer. Reserve: 0:3 (Kallinger, Lang, Milletitsch). SR: Bekteshi (L: Durschnitt/N: gut).- Loipersbach, 90.

Loipersbach: Böcskör; Muskovich, Török, Tschürtz, Dietrich (46. Nemeth); Widlhofer, Pados, Gerdenitsch, Kruse (83. Kranixfeld); Varga, Kulcsar.

Neckenmarkt: Homa; Wieder (24. Rittenbacher), Fuchs, Ecker (71. Lang), Martna (54. Bendl); Nusshall, Mundi, Rapai; Varga, Gager, Pazmandi.

KROATISCH MINIHOF - RAIDING 2:2. „Wir haben uns bis zur Pause sehr schwer getan“, meinte Kroatisch Minihofs Obmann Norbert Darabos. Das lag auch an der gut organisierten Gäste-Abwehr, die kaum etwas zuließ. Und vorne setzte Raiding den einen oder anderen Nadelstich. So auch in Minute 13, als der Außenbahnspieler Benjamin Posch draufhielt und der Ball abgefälscht im Tor landete. Den Vorsprung verwaltete die Gastmannschaft bis zur 72. Minute. Der heimische Druck nahm nach der Pause immer mehr zu und dann erlöste Patrik Hoos die Heimischen, stellte auf 1:1. Vier Minuten später drehte Minihof das Spiel. Goalgetter Gabor Rigo schoss sein 17. Saisontor, der Heimsieg schien nun perfekt. Raiding zeichnete aber einmal mehr Kämpferherz aus. Und das wurde fünf Minuten vor Schluss mit dem 2:2 belohnt. Julian Gneis traf nach einem Einwurf aus kurzer Distanz zum Endstand. „Wir haben Moral bewiesen, uns nicht aufgegeben“, lobte ASK-Trainer Toni Drabeck sein Team.

STATISTIK

SC KROATISCH MINIHOF - ASK RAIDING 2:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (13.) Benjamin Posch, 1:1 (72.) Hoos, 2:1 (76.) Rigo, 2:2 (85.) Julian Gneis. Reserve: Kr. Minihof nicht angetreten. SR: Haider (K: gut/R: gut).- Kr. Minihof, 100.

Kroatisch Minihof: Pirik; Leidal, Ribarch, Höferer (65. Kristic), Gjorgjievski; Ivancsics, Hoos, Nemeth, Rajzinger, Herczeg (65. Janko); Rigo.

Raiding: Bauer; Niklas Gneis (82. Tokar), Julian Gneis, Cano, Manuel Posch; Vereb (76. Frana), Gyurasz; Kautz (24. Höttinger), Nemeth, Benjamin Posch; Köbanyai (76. Bader).

DRASSBURG II - NIKITSCH 3:1. Die Hausherren begannen gut, hatten ein Chancenübergewicht und sahen 44 Minuten bereits wie der sichere Sieger aus. Dejan Cosic und Ante Bezer sorgten für eine komfortable 2:0-Führung, die aber nicht bis zur Pause hielt. Nikitsch meldete sich sehenswert zurück. Mate Farkas machte mit einem tollen Heber das Spiel wieder spannend.

Allerdings nur bis zur 59. Minute, dann stellte Edin Harcevic wieder den Zwei-Tore-Vorsprung. Und der hielt diesmal bis zum Schlusspfiff. „Es war ein verdienter Sieg, der auch höher ausfallen hätte können“, befand Draßburg-Trainer Clemens Ivanschitz.

STATISTIK

ASV DRASSBURG - SC NIKITSCH 3:1 (2:1).- Torfolge: 1:0 (10.) Cosic, 2:0 (44.) Bezer, 2:1 (45.) Farkas, 3:1 (59.) Harcevic. SR: Paukowits (D: gut/N: gut).- Draßburg, 55.

Draßburg: Glander (46. Pfeiffer); Artner (81. Matei), Cosic, Lukac, Szöke; Harcevic, Bezer; Hrustanbegovic, Federer (78. Brocic), Pichler (66. Prácser); Koprivica.

Nikitsch: Czifrik; Domnanowich (74. Lakihegy), Meszaros (46. Vörös), Marics, Kovacs; Andras Horvath, Hajos, Akos Nemeth, Borbely (58. Kuzmits); Toth, Farkas.