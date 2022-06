Kobersdorfs Pleva tritt ab: „Schon vor Wochen entschieden“

Werbung

„Es hat viel Substanz gekostet und am Ende war die Enttäuschung auch groß, aber den Entschluss, nach der Saison eine Pause einzulegen, den habe ich schon vor einiger Zeit gefasst“, stellt Hannes Pleva, der mit Kobersdorf lange Zeit um den Meistertitel in der 1. Klasse Mitte mitspielte, klar.

Warum es mit Platz drei letztendlich nicht klappte, hat aus Sicht des Ex-Bundesliga-Stürmers mehrere Gründe: „Es hat dann im Frühjahr einiges nicht gepasst. Wir hatten mit Ausfällen wichtiger Spieler zu kämpfen, der eine oder andere konnte nicht seine Top-Leistung abrufen. Auch ich selbst nehme mich nicht aus. So ehrlich bin ich“, meint Pleva, der aber auch bei „so manchem Spieler, den letzten Willen unbedingt Meister werden zu wollen“, vermisste.

Jetzt gibt es für Pleva eine Auszeit: „Weil es viel Energie gekostet hat und ich jetzt einmal durchatmen will.“ An eine Rückkehr auf die Fußballbühne will er derzeit noch nicht (konkret) denken: „Sollte sich eine interessante Geschichte auftun, dann werde ich mir das schon anhören. Aber Fakt ist, jetzt steht Pause am Programm.“