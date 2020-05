Nach der durchwachsenen Herbstmeisterschaft 2019, nach der man als Schlusslicht lediglich sieben Zähler aufwies, wurde bei der SPG HRVATI während der Winterpause der Kader umgebaut. Man machte sich trotz zehn Punkten Rückstand zum rettenden Ufer noch Hoffnungen, mit runderneuertem Team den Turnaround zu schaffen.

Die Testspielergebnisse – unter anderem ein 5:1-Erfolg über 2. Liga Mitte-Leader Oberpullendorf – waren durchwegs gut, doch den Beweis, wie stark man im Frühjahr 2020 wirklich ist, konnte die Elf nie antreten. Die Truppe von Coach Ilija Marijan war in Runde 17 spielfrei, danach folgte der Lockdown, was dank der Annullierung der Meisterschaft den Klassenerhalt für HRVATI bedeutete. „Wir sind zum zweiten Mal nach 2015/16, als wir nur um ein Tor den Klassenerhalt geschafft (Anm.: gegenüber Unterfrauenhaid) haben, von der Schaufel gesprungen“, weiß Obmann Stefan Bantsich.

Darum will man sich in Zukunft weiter nach oben orientieren. Dazu wurden alle Winterneuzugänge und der Trainer gehalten. Zusätzlich soll die generalsanierte Heimstätte in Großwarasdorf für zusätzlichen Schwung sorgen.