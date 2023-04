Kroatisch Geresdorf hat einen neuen Coach

Werbung

„Ich habe mich nach dem Auftakt mit zwei Niederlagen dazu entschlossen, einen Schritt zurückzutreten“, so Michael Buranich, der noch vor dem Spiel gegen Kaisersdorf/St. Martin als Trainer des SC Kroatisch Geresdorf sein Amt zur Verfügeung stellte. Der Klub rutschte auf den vorletzten Platz der Tabelle ab, befindet sich mittendrin im Abstiegskampf. „Es soll auch ein Impuls für den Verein sein“, betonte Buranich, dessen Nachfolger Manfred Schaffer am Dienstag das erste Training leitete. Obmann Christoph Birics betonte: „Der Michael ist mit seinem Wunsch an uns herangetreten, es ist definitiv kein Rausschmiss. Er wird ja auch weiter dem Verein verbunden bleiben.“

Fakt ist aber, der SC ist sportlich in keiner einfachen Situation: „Wir sind im Abstiegskampf. Das ist uns bewusst. Es gibt jetzt neun Endspiele und wir wollen dem Ziel Klassenerhalt alles unterordnen“, so Biricz, der aber auch eine erfreuliche Tatsache herausstreicht: „Wir haben jetzt am vergangenen Wochenende mit acht Einheimischen und nur drei Auswärtigen gespielt. Den Weg wollen wir fortsetzen.“ Und zwar mit Neo-Coach Manfred Schaffer, der sich auf seine Aufgabe freut und auf völliges Neuland trifft: „Die Spielklasse ist für mich genauso neu wie die Mannschaft. Da gilt es für mich jetzt, rasch einen Überblick zu verschaffen, weil der Auftrag ist klar. Wir wollen in der 1. Klasse bleiben.“ Schaffer war bis zum Winter Pottendorf-Trainer, zuletzt SC Eisenstadt U14-Trainer.