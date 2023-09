Kroatisch Minihof: Unruhe vor dem Nachbarschafts-Duell

Neun Punkte aus fünf Spielen, zwölf erzielte Tore, der jüngste Erfolg über Mannersdorf und aktuell der starke fünfte Rang in der oberen Tabellenhälfte – für Außenstehende ist das kein Grund, um von Unzufriedenheit zu sprechen. Nichtsdestotrotz macht man sich vor dem Derby am Sonntag bei Leader Unterpullendorf besonders um eine Sache große Gedanken: Die generelle Einstellung. „Wir haben zwar 5:0 gewonnen, es war aber sicherlich unsere schlechteste Leistung bisher. Läuferisch und kämpferisch war das nichts, unsere individuelle Qualität hat uns erneut gerettet“, analysierte Minihof-Obmann Norbert Darabos die für viele geglaubte Machtdemonstration der Minihofer gegen den Aufsteiger aus Mannersdorf. „Wir sind spielerisch eigentlich eine gute Mannschaft, verlassen uns aber ständig auf unsere individuelle Klasse – das ist am Ende des Tages dann einfach zu wenig und ich werde dahingehend auch mit der Mannschaft sprechen. Man merkt, dass keine Euphorie aufkommt. Unsere Trainingsbeteiligung lässt zu wünschen übrig, unser Sportfest war auch nicht wirklich gut besucht“, fügt Darabos hinzu. Am Wochenende gastiert man beim Leader aus Unterpullendorf zum großen Kroaten-Derby, dort will man nun ein anderes Gesicht zeigen. „Wir sind einen kleinen Platz gewohnt, können dort sicher gewinnen.“