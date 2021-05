Nachdem sich Trainer Marko Amminger Anfang Mai in Richtung Mattersburg verabschiedet hatte, dauerte es in Loipersbach nicht lange, Ersatz zu finden und den freien Posten zu besetzen. Jürgen Kutrovatz heißt der Kandidat, auf den sich der Vorstand des SVL nun geeinigt hat.

„Es standen mehrere Trainer zur Auswahl, doch wir waren auf der Suche nach jemandem, der unseren Weg mitgeht und auch mitprägt“, erklärt Loipersbachs Obmann Gerald Wagner der BVZ. Dem Verein ist der Aufbau von jungen, einheimischen Spielern ein besonderes Anliegen, um sich nicht zunehmend auf Legionäre verlassen zu müssen. „Wir haben uns für Jürgen Kutrovatz entschieden, weil er hinter unserem Konzept steht. Dazu ist er auch noch ein bekanntes Gesicht und wir wissen, was er kann“, so Wagner.

„Wir wollen in den Top-Fünf der Liga mitspielen – wenn mehr rausspringt, nehmen wir das gerne an.“ Jürgen Kutrovatz, Neo-Trainer des SV Loipersbach

Zuvor war der 44-jährige Trainer im Nachwuchsbereich tätig, konnte aber bereits in Hochwolkersdorf, Lackenbach sowie bei seinem Heimatverein Rohrbach Erfahrungen als Coach sammeln. Auch als Spieler war Kutrovatz bei unterschiedlichen Vereinen jahrelang auf dem Rasen präsent.

Nun, nach dem Abgang von Trainer Marko Amminger, darf sich der Rohrbacher einer neuen Herausforderung stellen. „Das Ganze hat sich glücklicherweise so ergeben“, meint Kutrovatz. „Grund für die Einigung war, dass ich zu 100 Prozent hinter der Vereinsphilosophie stehe.“ Auf seine Stärken als Trainer blickt er bescheiden, allerdings erwähnt er seinen guten Umgang mit Spielern sowie sein Fachwissen. Die Ziele für die kommende Saison steckt man sich von Beginn an hoch: „Wir wollen in den Top-Fünf der Liga mitspielen – wenn mehr rausspringt, nehmen wir das gerne an“, äußert sich der Neo-Trainer optimistisch zur baldigen Spielzeit. Mit seinem künftigen Kader muss sich der Übungsleiter jedoch noch bekannt machen: „Den einen oder anderen kenn ich bereits persönlich, beim Großteil ist das aber noch nicht der Fall. Allerdings habe ich das Team in der Vergangenheit durchaus verfolgt“, so der ehemalige Spieler.

Ins Training starten wird der SV Loipersbach unter neuer Führung vermutlich Anfang Juni. Ein genaues Datum konnte noch nicht fixiert werden. Wie es mit seinem bisherigen Posten als Nachwuchstrainer weitergeht, ist ebenfalls noch nicht entschieden. Das Hauptaugenmerk des 44-Jährigen liegt jedenfalls auf der Kampfmannschaft in Loipersbach.