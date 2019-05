Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass Christian Kodyek als Trainer des SV Loipersbach zurücktreten wird. Ursprünglich sollte er dem Verein noch bis zum Saisonende erhalten bleiben – nun kam doch alles anders: Die Funktionäre entschieden sich für einen Trainerwechsel noch in der laufenden Spielzeit. Der neue Mann an der Seitenlinie heißt Dieter Komanovits. Der Grund so kurz vor Meisterschaftsende doch noch zu wechseln, liegt laut dem Neo-Trainer auf der Hand: „Es gibt mir die Möglichkeit die Spieler auch unter Wettkampfbedingungen kennenzulernen“, so der Coach. Komanovits will den Weg mit den jungen Loipersbacher Talenten weitergehen und sieht die letzten fünf Spiele der Saison deshalb auch als Möglichkeit einiges zu testen.

Talente sollen mehr Einsätze bekommen

„Kicker, die bis jetzt nicht viel gespielt haben, werden im Meisterschaftsfinish ihre Einsatzzeiten bekommen. Das ist auch schon im Hinblick auf die Kaderzusammenstellung für die kommende Saison wichtig“, führt der Trainer aus. Komanovits will sich ein umfassendes Bild des Loipersbach-Kaders machen. Die Philosophie des Neo-Trainers deckt sich jedenfalls mit jener des SVL. Junge Spieler sollen entwickelt werden und langfristig einen Platz in der Kampfmannschaft erhalten.