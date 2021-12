Martin Gosztola weiß, wo des Gegners Tor steht

Selten verließ der Legionär das Spielfeld, ohne ein Tor erzielt zu haben. Für die Rückrunde erhofft sich der Torschützenkönig eine ähnliche Trefferrate.

Martin Gosztola lebt in der Nähe von Sopron, zum Arbeiten und Fußballspielen verschlägt es den 26-Jährigen jedoch regelmäßig ins Burgenland. In seinem Beruf stellt Gosztola Pakete zu, auf dem Platz hingegen macht der Legionär für gewöhnlich die Strafräume seiner Gegner unsicher.

Zu seinem derzeitigen Verein fand der Stürmer vor vier Jahren über einen Bekannten. „Ich fühle mich in Kroatisch Geresdorf wohl und habe sehr gute Beziehungen zu all meinen Mitspielern“, erzählt Gosztola der BVZ. Zuvor spielte er weniger erfolgreich in seiner Heimat Nagycenk nahe Sopron: „Ehrlich gesagt, war ich in der Vergangenheit oft in Situationen, wo ich leider keine Tore schießen konnte“, meint der aktuelle Torschützenkönig der 1. Klasse Mitte. „Nach einigen zusätzlichen Trainingseinheiten mit unserem Tormann verbesserte sich meine Treffsicherheit. Ein wenig Glück braucht man aber auch.“

„Mitspieler leisten Beitrag“

In insgesamt acht Partien traf der Importspieler – gegen Weppersdorf und Unterrabnitz konnte er sich doppelt, gegen Neckenmarkt sogar dreifach, belohnen. Obwohl sich Kroatisch Geresdorf in der unteren Tabellenhälfte befindet, erzielte die Mannschaft – nicht zuletzt dank Martin Gosztola – die viertmeisten Tore der Liga. Für seine zahlreichen Treffer in der Herbstsaison wäre der ungarische Legionär allerdings nicht allein verantwortlich: „Meine Mitspieler haben auf jeden Fall ihren Beitrag geleistet. Auch Trainer Wolfgang Werkner, der uns ständig motiviert, spielt eine große Rolle“, bedankt sich Gosztola bei seinem Team.

Im Frühjahr will man dort weitermachen, wo man im Herbst aufgehört hat: „In der Rückrunde möchte ich an meine bisherigen Leistungen anknüpfen, um meine Mannschaft bestmöglich zu unterstützen und auch am Ende der Saison als Torschützenkönig dazustehen. Allerdings muss ich mich hierfür auch weiterhin steigern und noch bessere Leistungen erbringen.“

Momentan befindet sich Kroatisch Geresdorf auf dem neunten Tabellenplatz, das soll sich aber schon bald ändern: „Das Ziel unserer Mannschaft ist es, so viele Teams zu überholen wie möglich. Wir wollen in der Tabelle hochklettern“, beteuert der treffsichere Stürmer. Was es dafür benötigt, ist Gosztola und seinen Mitspielern bekannt: „Um unser Ziel zu erreichen, müssen wir uns stärker reinhängen.

Bisher verlief die Saison nicht ganz nach unseren Vorstellungen, aber ich hoffe, dass wir im Frühjahr bessere Ergebnisse erzielen und eine gute restliche Saison spielen“, meint der 26-Jährige.