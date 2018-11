Nachdem Robert Buranich unmittelbar nach Saisonende zurückgetreten ist, konnten die Verantwortlichen des ASK Stoob am vergangenen Wochenende bereits einen neuen Übungsleiter präsentieren. Mit Michael „Mike“ Varga kehrt ein alter Bekannter auf die Trainerbank zurück. Varga war bereits vor zwei Jahren Trainer in Stoob. Damals noch „als völliger Neuling“, wie Varga berichtet. In der Zwischenzeit hat der Neo-Trainer wichtige Erfahrungen gesammelt. Mike Varga ist im Nachwuchsbereich tätig und hat zudem auch einige Trainerkurse besucht. „Ich fühle mich bereit für die neue Herausforderung“, blickt der Coach optimistisch in die Zukunft.

Mit dem neuen Trainer soll es im Frühjahr wieder bergauf gehen. „Die Mannschaft hat Potential. Wir orientieren uns auf alle Fälle nach oben und wollen im Mittelfeld landen“, erklärt Varga seine Ziele. Um zum sportlichen Höhenflug anzusetzen, wurden die Stoober auch bereits einmal auf dem Transfermarkt tätig. Pierre Pazmann kommt aus Neckenmarkt und soll den, durch die Beförderung von Varga freigewordenen Platz in der Innenverteidigung einnehmen. Nach einer zusätzlichen Verstärkung für die Offensive wird in Stoob ebenfalls Ausschau gehalten.