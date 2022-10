Neckenmarkt: Ein letztes Mal entzückte Papp

Werbung

Vereinstreue steht heute kaum noch auf einer Spieler-Agenda. Nicht so für den ungarischen Stürmer Gabor Papp. Der UFC Neckenmarkt war Papps sportliche Liebe auf den ersten Blick – und umgekehrt genau so.

Der treffsichere Angreifer stürmte 18 (!!!) Jahre für seine Neckenmarkter und hängte seine Packler im Oktober 2020 an den Nagel. Davor hatte Papp sensationelle 445 Treffer für den Klub aus der Rotweingemeinde erzielt – Vereinsrekord, wahrscheinlich für die Ewigkeit.

Logisch, dass man so einem verdienstvollen Spieler wie Papp einen gebührenden Abschied bereiten wollte. Den gab es am vergangenen Samstag im Vorspiel zur Meisterschaftspartie des UFC gegen den ASV Draßburg II. Da trafen sich alte Weggefährten rund um den UFC und Gabor Papp, um sich noch einmal auf dem Feld zu treffen, wo man jahrelang seinen Spaß hatte. Vor allem der Kicker selbst, der in so mancher Saison die Neckenmarkter Lebensversicherung war. Wirft man einen Blick auf die aktuelle Tabelle, so wird sich fast jeder einen Gabor Papp wieder in die Neckenmarkter Kampfmannschaft wünschen.

Dort stehen nach acht Meisterschaftsrunden lediglich zwei Tore und null Punkte zu Buche. Papp, der vorab in seinem Abschiedsspiel glänzte, kam dann auch noch in der Kampfmannschaft gegen Draßburg in der zweiten Halbzeit beim Stand von 0:3 zum Zug. Und es kam dann, wie es kommen musste. 71. Minute: Papp nutzte eine Draßburger Unachtsamkeit und traf zum 1:3 – der Neckenmarkter Sportplatz tobte, bejubelte das Papp-Tor fast wie den Champions League-Sieg. Am Ende verlor Neckenmarkt das Spiel zwar deutlich 1:4, der emotionale Abschied von Papp drängte an diesem Tag aber die derzeit triste sportliche Situation in den Hintergrund und erinnerte zumindest an ruhmreichere Zeiten in Neckenmarkt.