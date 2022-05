Nicht nur sportlich ungewisse Zukunft für Schlusslicht Stoob

Werbung

Sportlich ist die Rückrunde bislang eine Talfahrt. Nur einen Punkt holte der ASK Stoob in der Rückrunde. Der Hinrunden-Zehnte ist damit am Tabellenende angelangt – der Abstieg in die 2. Klasse Mitte droht.

Allerdings plagen nicht nur sportliche Sorgen den Traditionsverein aus dem Mittelburgenland. Obmann Armin Wohlmuth wird nicht mehr weitermachen, auch Sektionsleiter Kevin Radostics und einige weitere Vorstandsmitglieder wollen sich zurückziehen.

Und Nachfolger sind noch keine in Sicht: „Bis jetzt hat sich leider niemand gefunden“, bestätigt das Noch-Vereinsoberhaupt Wohlmuth.

Wie es weitergehen soll, ist also die große Frage. Wenn sich keiner findet, steht auch ein Einstellen des Spielbetriebes zur Diskussion: „Das ist noch nicht spruchreif, aber ausschließen kann ich es nicht“, bedauert Wohlmuth die aktuell angespannte Situation betreffend der Zukunft des ASK Stoob.