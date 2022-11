Nikitsch wieder auf Trainersuche

Werbung

Das Engagement von Gigel Ileana beim 1. Klasse Mitte-Verein aus Nikitsch ist mit Abschluss der Hinrunde zu Ende gegangene. „Es war auch so abgesprochen, dass es vorerst einmal bis zum letzten Spiel des Herbsts geht“, so Ileana, der in Runde vier Wolfgang Buranits als Coach beim SCN ablöste und die bis dahin punktlosen Nikitscher übernahm. In den verbleibenden Spielen holte Ileana vier Siege, ein Unentschieden sowie vier Niederlagen, Nikitsch rangiert derzeit auf Platz neun mit 13 Zählern. Ileana wird nun in die 2. Liga Nord zum SV Wimpassing wechseln. Wie es beim SC Nikitsch weitergeht, wird sich in den kommenden Wochenweisen: „Wir haben die Entscheidung von Ileana natürlich zur Kenntnis genommen und wollen uns jetzt in den nächsten Tagen nach einer neuen Trainerlösung umschauen“, erklärt Nikitschs Sektionsleiter Christian Balogh.