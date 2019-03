Zwei Mannschaften aus der 1. Klasse dürfen am Ende der Rückrunde in die 2. Liga aufsteigen. Der Weg dorthin ist noch ein langer und vor allem ein sehr schwerer. Das Rennen um die Aufstiegsplätze ist offen wie nie. Kandidaten gibt es viele.

Allen voran einmal Kaisersdorf. Das Team um Spielertrainer Imre Janos lacht ungeschlagen von der Tabellenspitze. Direkt dahinter liegt mit sechs Punkten Rückstand Neutal. Ob die Fennes-Truppe an die Erfolge im Herbst anschließen kann, ist offen. Offen ist auch, wie Aufsteiger Bad Sauerbrunn 1b und Unterrabnitz den Schwung ins Frühjahr mitnehmen können. Sie sind ebenso wie Weppersdorf und Loipersbach punktegleich mit Neutal.

Ob die Weppersdorfer im Frühjahr noch im „Konzert der Großen“ mitspielen, ist vermutlich vor allem davon abhängig, ob die jungen Eigenbauspieler ihr Niveau aus dem Herbst halten konnten und ob Spielmacher Mario Seckel fit genug ist, um im Aufstiegskampf wichtige Impulse zu setzen.

Mit Ausnahme von Neutal und Kaisersdorf, will sich aus den Top-Sechs keiner so richtig in die Karten blicken lassen. Ganz anders hingegen Loipersbach. Das Ziel des Absteigers ist klar: Man will so schnell wie möglich wieder zurück in die 2. Liga. Der Kader ist quantitativ und auch qualitativ gut bestückt. Der sofortige Wiederaufstieg wäre deshalb keine Überraschung.

Im Kampf um den Aufstieg ebenfalls noch dabei sind Frankenau und Kobersdorf. Beide Mannschaften halten bei 21 Punkten. Die Kobersdorfer haben sich im Winter namhaft verstärkt und wollen in der Rückrunde das Feld von hinten aufrollen. In Frankenau gibt man sich eher zurückhaltend: Eine Rangverbesserung wird angestrebt. Ganz nach oben soll es aber nicht gehen. Ein spannendes 1. Klasse-Frühjahr ist aber so oder so angerichtet.