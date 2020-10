Die österreichischen und speziell die ungarischen Coronaverordnungen haben die Nikitscher sehr hart getroffen. Zwangstestungen und Quarantäne legten den Spielbetrieb lahm. Zwei Wochen ohne Training und Spielverschiebungen waren die Konsequenz. Die Mehrheit der Legionäre aus Ungarn durfte nicht mehr einreisen. Seither konnte die Mannschaft, die souverän in diese Meisterschaft gestartet war, keinen Sieg mehr einfahren.

Nach dem Heimsieg gegen Bad Sauerbrunn 1b (2:1) folgte die Zwangspause. Am vergangenen Freitag fand das Derby gegen Kroatisch Geresdorf (1:2) in Nikitsch statt und dieses war laut SCG-Obmann Alexius Biricz „ein Hässliches“, besonders abseits des Spiels. Nikitsch Pressesprecher Michi Balogh sprach von „einem äußerst fremdenfeindlichen und diskriminierenden Transparent“ des Gästepublikums. „In einem Derby wird mit allen Mitteln gearbeitet“, so Biricz dazu.

Nach dem Match gab es ein internes Gerangel unter den Nikitscher Funktionären. Die Nerven liegen offenbar blank. Nikitsch-Bürgermeister und SC-Obmann, Johann Balogh, kennt die Sorgen seines Vereins und strebt deshalb auch eine zukünftige Spielergemeinschaft mit Kroatisch Geresdorf und Kroatisch Minihof an.

„Es wird in Zukunft sicher nicht anders gehen als eine Fusion zu erarbeiten“, meinte Balogh. „Unsere ungarischen Spieler haben Schwierigkeiten mit ihren Arbeitgebern, wenn sie zu uns kommen. Wir brauchen Lösungen.“ Kroatisch Minihof-Obmann Norbert Darabos ist „prinzipiell immer zu Gesprächen bereit“, steht diesem Plan aber „reserviert“ gegenüber. Biricz steht ebenfalls zur Verfügung „in Ruhe“ über etwaige Fusionspläne zu sprechen.