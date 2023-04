Souveräne Siege für Loipersbach, Kobersdorf und Weppersdorf

Werbung

LOIPERSBACH - SPG HRVATI 2:0. Die Gastgeber dominierten von Beginn weg das Spielgeschehen. Der Druck der Hausherren nahm minütlich zu, Chancen gab es vor dem Seitenwechsel mehr als genug. Einziger Kritikpunkt? „Wir müssen zur Pause 3:0 führen, mindestens“, so SVL-Trainer Christian Freiler, der ergänzte: „Das war es aber schon, das nicht gepasst hat. Bis auf die Chancenverwertung war es ein tolles Spiel von uns.“ Der Führungstreffer nach 18 Minuten durch David Nemeth, der im Zusammenspiel mit Zoltan Varga die HRVATI-Hintermannschaft fast schwindelig spielte und ins Kreuzeck abschloss, war richtig sehenswert. Danach hätten Fabian Kruse, Nemeth und Varga den Spielstand viel deutlicher machen können, verjuxten schön herausgespielte Torszenen allerdings teilweise leichtfertig. Weil Loipersbach aber hinten bombenfest stand und nach der Pause weiter aufs Tempo drückte, änderte sich wenig am Spielgeschehen. Nur Loipersbach macht den Sack nicht zu, vergab sogar durch Varga einen Elfer – das rächte sich beinahe. Gabor Jakubovics traf nur die Latte und nicht zum 1:1. Abel Kulcsar sorgte nach 72 Minuten dann für die Entscheidung, als er zum 2:0-Endstand traf. Die Schlussoffensive der Gäste blieb erfolglos, ein sicherer SVL-Goalie Markus Böcskör war bei den zwei, drei HRVATI-Chancen am Ende nicht zu bezwingen.

STATISTIK

SV LOIPERSBACH - SPG HRVATI 2:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (18.) Nemeth, 2:0 (74.) Kulcsar. Reserve: abgesagt. SR: Nemeth (L: gut/H: gut).- Loipersbach, 100.

Loipersbach: Böcskör; Kovacs, Kranixfeld, Török, Muskovich; Kruse (65. Widlhofer), Pados, Gerdenitsch, Kulcsar (86. Sedlatschek); Varga (86. Schmidt), Nemeth.

HRVATI: Elias; Pantos (46. Julian Toth), Clemens Toth, Benjamin Toth, Markovic (46. Kuzmits); Prikoszovich (68. Horvath), Domnanovich, Imre, Husic (84. Forsits); Novokmet, Jakubovics.

KOBERSDORF - KROATISCH MINIHOF 3:0. Zehn Minuten spielte der Gast gut mit, hatte auch die eine oder andere Torszene, bevor dann Kobersdorf das Kommando übernahm. Die Hausherren wurden von Minute zu Minute besser, hätten zur Pause bereits für klare Verhältnisse sorgen können. Weil aber nur Goalgetter Dejan Lukic einmal traf, blieb das Spiel zumindest ergebnistechnisch noch offen. Und tatsächlich hätte Kobersdorfs beinahe wieder einmal die alte Fußballweisheit „wer die Tore nicht macht, der bekommt sie“, befeuert. Minihofs Spielertrainer Attila Dunaveczki hatte die Riesenchance auf das 1:1, traf aber aus kurzer Distanz nach einem Abpraller das leere Tor nicht. Ein Weckruf für die Hausherren, die dann wieder munter Richtung Gäste-Tor unterwegs waren. Nach einer Ecke erhöhte Gabor Jakab auf 2:0. Wenige Minuten danach legte Balazs Petro nach – 3:0, Entscheidung. Der Sieg ging am Ende auch in Ordnung, weil Kobersdorf bis auf die ersten Minuten der beiden Halbzeit das Spielgeschehen richtig gut in Griff hatte. „Wir haben wieder eine überzeugende Leistung geboten. Ich hoffe, wir können daran anknüpfen in den kommenden Spielen“, so Kobersdorfs Trainer Norbert Nemeth, der von Kroatisch Minihof-Obmann Norbert Drabos bestätigt wurde: „Kobersdorf hat verdient gewonnen.“

STATISTIK

ASK KOBERSDORF - SC KROATISCH MINIHOF 3:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (29.) Lukic, 2:0 (69.) Jakab, 3:0 (83.) Petro. Reserve: abgesagt. SR: Heiner (K: sehr gut/KM: gut).- Kobersdorf, 100.

Kobersdorf: David Kreiner; Vlahovic (86. Kabelik), Wilfinger (73. Pfeffer), Felser, Jakab; Bernhardt, Memisevic; Gere, Petro, Kalbacher (86. Philipp Kreiner); Lukic (86. Fahnler).

Kroatisch Minihof: Pirik; Ivancsics (46. Herczeg), Kötel, Ribarich, Höferer; Gjorgjievski (57. Kristic), Hoos, Dunavezcki, Rajzinger; Nemeth (80. Borota), Rigo.

WEPPERSDORF - PIRINGSDORF 3:0. Die Hausherren begannen richtig schwungvoll, waren das aktivere Team und führten nach 20 Minuten bereits komfortabel mit 2:0. Lukas Zlatarits traf aus einem Elfmeter zur Führung, Viktor Zilinsky legte nur wenige Minuten später nach einer schönen Kombination nach. „Dann sind wir leider ein wenig zurückgefallen“, gab Weppersdorfs Trainer Christian Janitsch zu Protokoll. Piringsdorf stellte um, warf schon früh alles in die Waagschale und agierte offensiv. Dadurch ergaben sich Räume für die Heimischen: „Die haben wir aber nicht nutzen können“, so Janitsch. Defensiv stand man aber solide, daher ging es auch mit dem 2:0 in die Pause. Und nach dem Seitenwechsel bewahrte Lukas Raab zunächst mit tollen Paraden sein Team vor dem Anschlusstreffer. Piringsdorf riskierte in dieser Phase viel, belohnte sich aber nicht. So war es dann David Melis, der für die endgültige Entscheidung sorgte. Der Stürmer der Gastgeber traf nach einer Stunde zum 3:0 und machte damit den Deckel drauf.

STATISTIK

ASK WEPPERSDORF - SC PIRINGSDORF 3:0 (2:0).- Torfolge: 1:0 (13., Elfmeter) Zlatarits, 2:0 (20.) Zilinsky, 3:0 (60.) Melis. Reserve: abgesagt. SR: Dinleyici (W: gut/ P: gut).-

Weppersdorf: Raab; Emmer, Puha, Galovic (64. Buranich), Sachs; Degendorfer (55. Sabor), Zilinsky, Blahna, Böhm (77. Laschitz); Zlatarits (64. Kovacs), Melis.

Piringsdorf: Krottendorfer; Janisch (55. Slahor), Gilschwert, Paar, Schermann; Suvak, Beno; Iby, Reitgruber, Grubesic (68. Stifter); Hoffmann.