Spiel gedreht - Purer Wahnsinn in Mannersdorf!

Drei direkte Freistöße - drei Tore. Mehr brauchte die von Spielertrainer Manuel Supper gecoachte Elf des UFC Mannersdorf nicht, um eine Zweitore-Pausenführung der Gäste aus Loipersbach in einen 3:2-Heimsieg zu verwandeln. Eine Sache der Moral, meint Mannersdorfs Sportlicher Leiter Ralph Supper: „Wir haben nach den Gegentoren, denen individuelle Fehler vorausgingen, nicht den Kopf hängen lassen, den Sieg vielleicht mehr gewollt. Wir sind eigentlich nicht mit allzu hohen Erwartungen in die Partie gegangen, uns fehlten einige Spieler. Der Manuel hat die Jungs aber echt gut eingestellt und besonders zweite Halbzeit mit den Wechseln kam neuer Schwung in die Partie. Wir hatten dann auch mehr vom Spiel und haben meiner Ansicht nach in Summe verdient gewonnen.“ SVL-Trainer Christian Freiler versteht nur schwer, wie dieses Spiel so enden konnte. „Wir haben in Halbzeit eins das Spielgeschehen kontrolliert, nichts zugelassen und sind als klar bessere Mannschaft mit einer 2:0-Führung in die Pause gegangen. Dann hört es sich nach dem Endergebnis vielleicht blöd an, aber ich kann meiner Mannschaft eigentlich keinen Vorwurf machen. In Halbzeit zwei kann man vielleicht sagen, dass wir nicht konsequent genug mitgingen oder uns in der Entstehung der Standards ungeschickt anstellten, aber wir waren gut eingestellt, hätten generell klüger verteidigen müssen. Einzig und alleine die vielen hohen Bälle in der zweiten Halbzeit, die wir gespielt haben, habe ich nicht verstanden. Da kannst du dann coachen, was du willst“, resümierte Freiler.

Beide Mannschaften, die tatsächlich nur ein Rang voneinander trennt, treffen am kommenden Samstag zur exakt selben Uhrzeit (17.30) auf jeweils schwere Brocken. Der UFC Mannersdorf muss zum Auswärtsspiel nach Kroatisch Geresdorf, Loipersbach erwartet den Aufsteiger aus Unterpullendorf, der, wenngleich auch erst nach zwei gespielten Runden, als Tabellendritter nach Loipersbach reisen wird. „Wir müssen jetzt eine Reaktion zeigen. Uns erwartet eine robuste Mannschaft, die mit ihrer breiten Brust sicherlich eine Herausforderung darstellt“, blickt Freiler auf die nächste Aufgabe.