Spieltag drei in der 1. Klasse Mitte: Aufsteiger sichert Tabellenführu

Weppersdorf - Pöttsching 1:0. Den zweiten minimalistischen 1:0-Erfolg in Folge vor heimischer Kulisse feierte der ASK Weppersdorf, das Goldtor des Abends erzielte Abwehrspieler Peter Nagy in der 21. Minute. „Im Großen und Ganzen war das schon ein verdienter Sieg der Jungs. Wir konnten am Ende unsere Konter nicht zu Ende spielen, da Pöttsching aufmachen musste. Somit blieb es halt bei dem knappen Ergebnis“, resümierte der Sportliche Leiter des ASK, Markus Müller. Etwas ernüchtender fällt das Resümee von ASV-Coach Thomas Köller aus: „Wir haben nie so richtig in die Partie gefunden, noch dazu haben wir stark ersatzgeschwächt die Reise nach Weppersdorf auf uns genommen. Der Andi (Anm.: Buger) und der Mahir Jasarevic spielten bereits angeschlagen. Dass Weppersdorf keine klaren Torchancen herausgespielt hat und wir das Gegentor aus einem Standard kassiert haben, passte auch zu diesem Umstand.“



Nikitsch - Draßburg 1b 4:3. Ein wahres Torspektakel bekamen die Fans in Nikitsch geboten. Bereits nach 35 Minuten stand es 3:2 für die Gäste, mit diesem Ergebnis ging es dann auch in die Pause. Draßburg schwächte sich dann allerdings selbst, Raphael Schuster wurde aufgrund von Kritik mit der zweiten Gelben Karte des Platzes verwiesen. „Spielerisch gibt es für mich kaum eine bessere Mannschaft. Wir sind nach dem Anschlusstreffer aber dann bissiger geworden, der Ausschluss ist uns natürlich auch entgegengekommen. Gerechnet haben wir nach dem Start nicht damit, umso erfreulicher ist es, dass wir die drei Punkte in Nikitsch lassen konnten“, ist Nikitschs Sportlicher Leiter Christian Balogh zufrieden mit der Leistung seines SCN. Hingegen versteht ASV-Trainer Clemens Ivanschitz die Welt nicht mehr: „Das war ein klassischer Sellbstfaller, wir haben Großchancen en masse vorgefunden und konnten diese einfach nicht nutzen.“ Dem hat auch Draßburgs Sportlicher Leiter Elmir Hrustanbegovic nichts hinzuzufügen: „So ein Spiel kannst du eigentlich gar nicht verlieren.“



Kobersdorf - HRVATI 3:2. Den ersten vollen Erfolg durfte man in Runde drei nun endlich auch in Kobersdorf feiern, wenngleich man gegen Ende der Partie nochmal ordentlich zittern musste. „Die Kobersdorfer ließen uns anfangs fast nie aus der eigenen Hälfte, haben aber nicht allzu viele klare Torchancen herausgespielt. Die zweite Halbzeit startete mit den beiden Gegentoren blöd. Wir haben uns aber nie aufgegeben - das war positiv und darauf können wir aufbauen“, resümiert HRVATI-Kapitän Mark Domnanovich trotz Niederlage optimistisch.



Loipersbach - Unterpullendorf 0:2. Hinten kaum etwas zugelassen und vor dem Tor konsequent - das ist die kurze und knackige Analyse des Unterpullendorfer Auswärtssiegs beim SV Loipersbach. Obwohl man bereits in Halbzeit eins einige gute Gelegenheiten vorfand, ging es torlos in die Pause. Wenige Minuten nach Wiederanpfiff erfolgte dann der Doppelschlag - zuerst behielt Balint Komoroczi den Überblick (51.), kurz darauf (54.) war es Szabolcs Major, der einen schönen Angriff über rechts zum Zwei-Tore-Vorsprung und dem 0:2-Endstand vollendete. „Eine gute, geschlossene Mannschaftsleistung“, kommentierte SCU-Kapitän Philip Juranich. Mittlerweile fast schon unter Zugzwang steht Christian Freiler, Trainer der Hausherren: „Wir müssen unsere beiden ersten Großchancen nutzen, danach kam eigentlich nichts mehr. Da müssen wir im Kopf mehr bereit sein, um solche Spiele auch nochmal spannend zu machen.“



Kroatisch Minihof - Piringsdorf 1:0. Anders als die Loipersbacher konnten die Mannen des SC Kroatisch Minihof den nächsten Dreier auf heimischer Anlage einfahren. Obwohl man eigentlich stark ersatzgeschwächt in die Partie ging, da mehrere Legionäre aufgrund einer Hochzeit nicht anwesend waren, konnte der Gegner aus Piringsdorf seine Spielvorteile nicht nutzen: „Wir haben das Spiel gemacht, ein Eigenfehler unsererseits wurde jedoch eiskalt ausgenutzt. Gegen Ende hatten wir gefühlt 15 Standardsituationen und ein richtiges Powerplay auf den Rasen gebracht - der Ball wollte an diesem Tag trotz braver Leistung meiner Jungs aber einfach nicht rein“, stellte SCP-Coach Markus Schnabl fest. Minihof-Obmann Norbert Darabos blickt trotz des Sieges etwas wehmütig auf das Spiel zurück: „Rein sportlich macht uns der schwach besetzte Reservebetrieb sehr zu schaffen, die Kampfmannschaft hat sich aber für eine annehmbare Leistung belohnen können, die sechs Punkte sind natürlich erfreulich.“



Kroatisch Geresdorf - Mannersdorf 6:1. Den deutlichsten Sieg des Wochenendes gab es für den von Manfred Schaffer gecoachten SC Kroatisch Geresdorf, der beim 6:1-Heimsieg seiner Mannschaft – trotz 0:1-Rückstands – unter anderem abermals eine Torshow von Szilveszter Wertetics in Form von vier Treffern geboten bekam. „Anfangs waren wir trotz des hohen Ballbesitzes verunsichert, haben dann aber mit der Zeit angefangen Fußball zu spielen. Am Ende war es dann wirklich eine super Leistung meines Teams und man hat dann gesehen, dass wir richtig gut sind, wenn wir unser gewohntes Spiel aufziehen“, zeigt sich Schaffer mehr als nur zufrieden. Für die Mannersdorfer setzte es nach dem heroischen 3:2-Heimerfolg gegen Loipersbach nun einen herben Dämpfer. „Am Beginn hat man auch durch den Führungstreffer den Willen in unserer Mannschaft erkannt, danach sind wir nach und nach ins Hintertreffen gekommen. Uns haben dann einfach die Ideen gefehlt und die paar Akzente, die wir im Konterspiel setzen konnten, sind relativ schnell abgeflacht“, blickte Mannersdorf-Spielertrainer Manuel Supper nüchtern auf die Pleite zurück.

Alle Statistiken auf einen Blick:

SC Kroatisch Geresdorf - UFC Mannersdorf 6:1 (3:1).- Torfolge: 0:1 (15.) Pollak, 1:1 (30.) Wertetics, 2:1 (35.) Wertetics, 3:1 (40., Strafstoß) Wertetics,4:1 (56.) Nagy, 5:1 (61., Strafstoß) Wertetics, 6:1 (84.) Buranits. Reserve: 10:0 (Thomas Fellinger 3, Weber 2, Mayer, Lucas Fellinger, Ruisz, Mersich, Buranits). SR: Lidy.- Kroatisch Geresdorf, 100. Kroatisch Geresdorf: Kancz; Klemen, Balogh, Dorner, Tobias Domnanovich (67. Fellinger); Szabella (79.Blazovich), Nagy, Sebastian Domnanovich, Sutö (79. Marco Buranits); Wertetics, Fabian Buranits (85. Palatin). Mannersdorf: Tarodi; Stampf (45. Holler), Spanraft, Lang, Pollak (66. Schermann); Illes, Herold (79. Waitz), Botos (45. Steinzer), Kirchknopf, Varga; Supper.

ASK Waldquelle Kobersdorf - SPG HRVATI 3:2 (1:0).- Torfolge: 1:0 (29.) Petro, 2:0 (47.) Krizsonits, 3:0 (59.) Petro, 3:1 (88.) Pogonyi, 3:2 (91.) Grubits. Gelb-Rote Karte: Kelemen (33., Foulspiel). Reserve: 5:3 (Michael Wieder 2, Kabelik, Markus Wieder, Steiner; Schedl, Forsits, Prikoszovich). SR: Orhan.- Kobersdorf, 100. Kobersdorf: Kreiner; Wilfinger, Felser, Bernhardt; Gere (83. Wieder), Strass, Memisevic, Petro; Barkovics, Krizsonits, Fahnler (89. Kabelik). HRVATI: Elias; Kukuljac, Toth, Kelemen, Domnanovich; Fazekas, Gillich, Novokmet, Florian Horvath (45. Grubits); Pantos (45. Glavina), Pogonyi.

SC Nikitsch - ASV Draßburg 1b 4:3 (2:3).- Torfolge: 0:1 (4.) Derdak, 0:2 (15.) Hrustanbegovic, 1:2 (21.) Csomos, 2:2 (32., Eigentor) Cosic, 2:3 (34.) Cosic, 3:3 (68.) Hajos, 4:3 (76.) Csomos. Gelb-Rote Karte: Schuster (54., Kritik). SR: Koc.- Nikitsch, 34. Nikitsch: Martin Toth; Nemeth, Kristof (78. Borbely), Marics, Kovacs; Domnanowich, Milan Toth, Roland Toth, Horvath; Csomos (92. Bence Farkas), Hajos (90. Mate Farkas). Draßburg: Haller; Stirling, Blazevic, Cosic, Straube; Bezer, Schuster; Novacek, Ziberi; Hrustanbegovic, Derdak.

SV Loipersbach - SC Unterpullendorf 0:2 (0:0).- Torfolge: 0:1 (50.) Komoroczi, 0:2 (54.) Major. Reserve: 3:0 (Haiden 2, Handler). SR: Stojanovic.- Loipersbach, 120. Loipersbach: Böcskör; Kovacs, Kranixfeld (68. Kirkovits), Török, Muskovich; Kruse, Gerdenitsch, Kulcsar (81. Haiden), Jano (81. Schmidt); Varga (71. Derler), Nemeth. Unterpullendorf: Marton; Lang, Pravics, Juranich; Csak (77. Fellinger), Legoza, Földvarszki, Komoroczi (94. Julian Fercsak),Schattovits (85. Dominkovits); Major, Vidak (94. Willig).

ASK Weppersdorf - ASV Pöttsching 1:0 (1:0).- Torfolge: 1:0 (21.) Nagy. Reserve: 2:3 (Jan-Ilias Eisner, Zavodsky, Pauer; Leon Scheiber, Laschitz). SR: Thiel.- Weppersdorf, 130. Weppersdorf: Niklas Raab; Böhm, Renner, Nagy, Sachs; Deggendorfer (45. Chmel), Lukas Raab, Titko, Gera (78. Gera), Buranich (75. Sabor); Eszlatyi. Pöttsching: Manuel Kietaibl; Bojdas, Marchhart (72. Zavodsky), Stefanits, Piller (51. Cerny); Laczkovich, Biricz (72. Pogatsch), Szabo; Dudjak, Buger (51. Michael Kietaibl), Jasarevic (26. Sascha Kietaibl).

SC Kroatisch Minihof - SC Piringsdorf 1:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (60.) Leidal. Reserve: Nichtantreten Kroatisch Minihof. SR: Ziermann.- Kroatisch Minihof, 60. Kroatisch Minihof: Pirik; Janko (86. Beidinger), Kötel, Leidal, Nemeth (90. Pacher); Vereb, Dunaveczki, Ivancsics; Hoos, Majoros, Borota (45. Loureiro). Piringsdorf: Soos; Stampf, Gilschwert, Schermann, Mandl (76. Maschler); Seidl, Kiraly, Szakasics; Iby, Reitgruber, Bader (76. Schuneritsch).