WEPPERSDORF - PÖTTSCHING, FREITAG, 19.30 UHR

Freitagabend empfängt der angeschlagene Winterkönig den ASV Pöttsching. „Es wird keine leichte Aufgabe, aber wir müssen zuhause ein Zeichen setzen. Ich möchte, dass am Freitag der Rasen brennt.“ Weppersdorf-Coach Edi Stössl verlangt nach „Feuer in den Augen und unbändigen Willen zum Sieg“. Auch in Pöttsching will man „nicht soweit fahren, um zu verlieren. Die Performance des Tabellenersten beim 1:4 gegen Draßburg II war enttäuschend, aber das kann gegen uns wieder ganz anders aussehen“, warnt Trainer Gernot Gaitzenauer.

Aktuelle Infos: Weppersdorf muss weiterhin auf die Offensivkräfte Adrian Kovacs und Marcel Art verzichten. Der Einsatz von Fati Krasniqi, Tobias Chmel und Andi Imre ist fraglich. Pöttsching kann in Bestbestzung auflaufen.

PIRINGSDORF - BAD SAUERBRUNN 1B, SAMSTAG, 15 UHR.

In Piringsdorf ist die Vorfreude auf die neue Saison groß. Als ersten Gast darf man Samstagnachmittag die Aufstiegsanwärter aus dem Kurort empfangen. Wenn Oberpetersdorf/Schwarzenbach aus der Burgenlandliga absteigt, dann wird auch der Drittletzte aus der ersten Klasse Mitte zum Absteigen gezwungen sein, deshalb heißt es auch für Piringsdorf: „Punkten, punkten, punkten!“ Torgarant Adam Csire kehrte nach seiner langwierigen Fußverletzung zurück auf den Platz und ist voll einsatzfähig. „Sorgen“ bereite Obmann Herbert Böhm, die Tatsache, dass das Burgenlandliga-Match der Bad Sauerbrunner schon am Freitag stattfindet und dass „man dann nie weiß, wer in der 1B aushilft“. Für Sauerbrunn-Trainer Richi Kern sind drei Punkte in Piringsdorf „Pflicht“. „Sturmtank“ Niki Strondl pausierte im letzten Vorbereitungsspiel, um Kräfte zu sparen. „Er wird ziemlich sicher am Samstag spielen können“, so Kern.

Aktuelle Infos: In Piringsdorf darf man sich über eine Vollbesetzung freuen. Bad Sauerbrunn vermeldete zwei Ausfälle in Form von Peter Por und Julian Schrott. Beide laborieren an Knieverletzungen. Längere Abwesenheiten werden befürchtet.

LOIPERSBACH - UNTERRABNITZ, SAMSTAG, 15 UHR

Für Christoph Mandl findet das erste Pflichtspiel als Unterrabnitz-Trainer in Loipersbach statt. Er bezeichnet den Gegner als „engagiert“ und „schwer einschätzbar“. „Wir sind taktisch und körperlich gut eingestellt und fahren hin, um zu gewinnen.“ Auch Loipersbach will zuhause nichts anbrennen lassen. „Der Gegner hat Qualität, aber wir werden uns so teuer wie möglich verkaufen. Unsere Entwicklung passt soweit und ich bin mit der Vorbereitung sehr zufrieden. Die Stimmung im Team ist top und wir freuen uns, dass es jetzt endlich wieder losgeht“, so Loipersbach-Coach Marko Amminger.

Aktuelle Infos: Amminger muss auf den ungarischen Neuzugang Balint Nemeth verzichten. Nemeth zog sich im vorletzten Vorbereitungsspiel eine Zerrung zu. Julian Werstroh verletzte sich am Kreuzband und fällt ebenfalls für längere Zeit aus. Marcel Tschürtz erholt sich momentan von einer Grippeinfektion und wird bis Samstag nicht fit sein. Maxim Aminger befindet sich zur Zeit in Neuseeland. Aber auch bei Unterrabnitz gibt es aktuell Ausfälle zu beklagen: Stefan Fruhstuck leidet an einer Entzündung in der Kniekehle und fehlt zwei bis drei Wochen. Martin Baranyai hat sich an den Bändern im Knie verletzt und landete daher ebenfalls auf der Verletztenliste.

KROATISCH MINIHOF - DRASSBURG II, SAMSTAG, 15 UHR

Am Samstag kann Draßburg die Revanche für das verlorene Hinspiel gegen Kroatisch Minihof (1:2) in Angriff nehmen. Draßburg-Trainer Thomas Mandl sieht im Gegner „den Favoriten“. Kroatisch Minihof-Obmann Norbert Darabos wiederum „macht sich Sorgen“, nachdem er vergangenen Samstag das Match gegen Weppersdorf gesehen hat. „Draßburg spielt extrem agressiv und bissig. Sie haben sich qualitativ verbessert und sind uns wahrscheinlich läuferisch und im Pressing überlegen.“

Aktuelle Infos: Sowohl Kroatisch Minihof als auch Draßburg können am Samstag mit der Bestbesetzung einlaufen. Die Rückkehr von Andreas Domnanovich in die Darabos-Elf wird vorallem mit Spannung erwartet.

NIKITSCH - STOOB, SAMSTAG, 17 UHR

Am Samstagnachmittag beginnt der Überlebenskampf der Stoober. „Wir müssen schauen, dass wir jedes Spiel Richtung Sieg treiben. Egal wie der Gegner heißt. Jeder Punkt zählt“, meint Stoob-Coach Günther Schiffer. Nikitsch, was Spieler betrifft eher bescheiden in der vergangenen Transfersaison, wartet mit dem neuen Trainerduo Helmut Fleischmann und Hari Szidanits auf. „Wir sind zufrieden mit der Vorbereitungszeit. Es wird ein schwieriges Spiel am Samstag, da ja Stoob, um die letzte Chance fürs Überleben spielt. Wenn wir geduldig auf unsere Chancen warten, ist ein Punktezuwachs möglich“, lautet die Analyse des Nikitscher Pressesprechers Michi Balogh.

Aktuelle Infos: Der Nikitscher Kader ist momentan fit. In Stoob fehlen voraussichtlich Peter Leidl, David Wenzl und Balazs Piri aufgrund grippaler Infekte. Balazs Granat und Andi Wohlmuth müssen aufgrund von Gelbsperren pausieren.

FRANKENAU - KOBERSDORF, SONNTAG, 15 UHR

Am Sonntagnachmittag darf man sich auf den Schlager der 17. Runde freuen. Frankenau, derzeit auf dem fünften Rang und mit durchwegs konstanter Leistung in der Herbstsaison empfängt den Zweitplatzierten aus Kobersdorf. Trainer Gerhard Prikoszovich „will zuhause auf keinen Fall verlieren“. Kobersdorf-Coach Hannes Pleva spricht „von einer schweren Aufgabe“.

Aktuelle Infos: Frankenaus Kader hat ein eventuelles Karriereende zu befürchten. Dominik Galvanits hat sich einen Bänderriss und drei Einrisse zugezogen. Länger ausfallen wird auch Aron Baranyai. Er wurde am Miniskus operiert. In Kobersdorf weiß man noch nicht, ob die angeschlagenen Spieler Gabor Nagy und Patrick Felser rechtzeitig fit werden.

KROATISCH GERESDORF - NECKENMARKT, SONNTAG, 15 UHR

Sonntagnachmittag erwartet Kroatisch Geresdorf den UFC Neckenmarkt. Vier Punkte und vier Tabellenplätze trennen die beiden Vereine voneinander. „Wir erwarten Neckenmarkt mit großem Respekt. Wir sind zuhause eine Macht, aber wir werden demütig in diese Begegnung gehen“, so Kroatisch Geresdorf-Obmann Alexius Biricz. UFC-Coach Markus Fazekas „fährt rüber, um drei Punkte zu holen.“ „Wir wollen gleich gut in die neue Saison starten und gewinnen. Im Großen und Ganzen ist die Vorbereitung gut gelaufen. Momentan kann man noch nicht sagen, wo wir stehen, aber ich bin zuversichtlich.“

Aktuelle Infos: Beide Teams haben jeweils eine Sperre auszusitzen. Tamas Nagy aus Seiten der Heimischen und Thomas Ecker bei den Neckenmarktern.