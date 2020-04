BVZ Im Einsatz. Andreas Kovacs, Allrounder des ASK Weppersdorf.

Ob es für den 1. Klasse Mitte-Tabellenführer Weppersdorf heuer noch die Fortsetzung im Kampf um die Meisterkrone gibt, ist unwahrscheinlich. Einer, der im Frühjahr ohnehin nicht wirklich mitwirken hätte können, ist Allrounder Andreas Kovacs. Der gelernte Stürmer, den Coach Edi Stössl meist als Innenverteidiger bringt, ist derzeit im Auslandseinsatz in Ungarn an der Grenze zu Serbien und Rumänien. Seit 31. März ist Kovacs dort im Polizei-Dienst. „Wir sind da, um die ungarischen Kollegen an der Grenze zu unterstützen“, sagt Kovacs. Und zwar unabhängig von der Corona-Krise. Vom „Ausfall“ von Kovacs für die Rückrunde wusste Edi Stössl schon länger Bescheid: „Für ihn ist die Lage im Bezug auf Fußball eben so, dass er kaum etwas verpasst.“

Ein treffsicherer Innenverteidiger

Bis Anfang Juni ist Kovacs in Ungarn stationiert, bevor der 26-Jährige wieder zurück ins Burgenland kommt. Bis dahin gibt es genug zu tun — vor Ort: „Langweilig wird es nicht, es ist schon einiges an Arbeit hier zu erledigen“, meint der Oberpullendorfer, der aber genug Möglichkeiten hat, um sich in Ungarn auch körperlich zu betätigen. „Wir haben hier ein Fitness-Studio, können auch Laufen oder Radfahren. Das passt gut.“

An Optionen fit zu bleiben, mangelt es also nicht. Sehr zur Freude von Trainer Stössl, der schon, als er vom „Auslandseinsatz“ seines verlässlichen Spielers erfuhr, mit den Zähnen knirschte, es aber logischerweise akzeptieren musste. Vielmehr lobt Stössl Kovacs in höchsten Tönen: „Er ist für uns ein Schlüsselspieler, defensiv vielleicht einer der besten Kicker der Liga und wenn es eng wird, kann man ihn auch ganz vorne bringen.“ Das hat Kovacs mehrfach bewiesen, er ist mit sechs Toren zweitbester Weppersdorfer Torschütze.