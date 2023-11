SV Loipersbach: Die Freiler-Ära geht zu Ende

„Es muss ein neuer Impuls her und das geht zumeist nur mit einem Trainerwechsel“, harte, aber starke Worte von Christian Freiler nach seinem Abgang vom SV Loipersbach, der unter seiner Führung im Herbst der laufenden Spielzeit in elf Partien nur sieben magere Zähler einheimsen konnte und somit sein SVL auch über den Winter hinweg die Rote Laterne innehat. Erst im Jänner zu seiner „alten Liebe“ zurückgekehrt, sah Freiler nun keine andere Option als die Reißleine zu ziehen: „Es waren natürlich über die Monate hinweg immer kleine Nuancen wie mangelnde Trainingsbeteiligung oder eine gewisse fehlende Kaderbreite, die durchaus auch dazu beigetragen haben. Das wären aber alles nur schwache Ausreden, denn die Mannschaft hat großes Potential und wird sicherlich jetzt im Winter mit einem neuen Impuls wieder zu alter Stärke finden. Am Ende war es für mich die einzige und einfachste Lösung, auch aus Liebe zum Verein, das eigene Ego hinten anzustellen und zu sagen, dass ich gleich nach der Niederlage der Mannschaft Bescheid gebe und infolgedessen eben das Handtuch werfe.“

Aus Vereinsseite hat man dem Trainer quasi bis zum letzten Atemzug das Vertrauen geschenkt, hätte vermutlich liebend gerne auch weitergemacht. Unterm Strich ist es das Geschäft, das am Ende des Tages keine ganze Mannschaft, sondern eben den Trainer austauscht. Dass der SVL überhaupt so lange an seiner Personalie festhielt, soll aus Freilers Sicht ebenfalls nicht unter den Teppich gekehrt werden: „Mir wurde bis zum Schluss die Stange gehalten, unser Obmann Geri Wagner wollte mit sogar noch ein zukunftsorientiertes Angebot machen. Weil mir der Verein aber deutlich wichtiger als mein Trainerposten ist, wollte ich den neuen Impuls selbst forcieren. Dafür bin ich schon sehr dankbar, dass man trotz der prekären Lage immer hinter mir stand.“

Hinter den Kulissen arbeitet man derweil logischerweise schon auf Hochtouren, um einen passenden Ersatz für den Ex-Coach zu finden. Noch hat man zwar keinen gefunden, will man bei den Blau-Weißen aber noch vor der endgültigen Pause, in der sich dann der Spielbetrieb, nur nicht die Arbeit des Vorstands, zur Gänze im Winterschlaf befindet, einen neuen Coach nach Loipersbach beordern. Derjenige soll dann eben schon die ein oder andere Einheit mit dem Schlusslicht absolvieren, schon Monate vor dem ersten Pflichtspiel seine Spielidee zu integrieren. „Die erste Initiative kam vom Chri selbst. Er ist ein alter Hase, der das von sich aus auch merkt, wenn es neue Ideen braucht. Gerade das soll aber seine gute Arbeit, die er bei uns über die Monate hinweg trotz ausbleibender Ergebnisse geleistet hat, jedoch nicht ansatzweise schmälern. Nichtsdestotrotz brauchen wir jetzt frischen Wind. Das Potential ist vorhanden und wir sind guter Dinge, dass wir mit einem frischen Impuls definitiv aus dieser Affäre wieder rauskommen“, kommentiert Torwarttrainer und Vorstandsmitglied Simon Bader die aktuelle Situation.

Der neue Trainer soll jedenfalls in den kommenden Tagen bzw. Wochen bekannt gegeben werden, da die Winterpause ohnehin zu lange dauert, wird Ex-Kapitän und nunmehriger „Notnagel“ Marcel Tschürtz die Trainingseinheiten leiten. Feststeht in jedem Fall, dass diejenige Personalie, die Freiler beerben soll, das Ruder herumreißen und auch zur Mannschaft passen sollte - denn nur so wird man den verkorksten Herbst kompensieren und die Rote Laterne abgeben können.