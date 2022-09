Trainerwechsel bei Nikitsch: Ileana ersetzt Buranits

Werbung

Der Nikitscher Saisonstart war schlichtweg verkorkst: drei Spiele, null Punkte, ein erzieltes Tor und 17 Gegentore. Der Klub handelte und wechselte in der Vorwoche den Coach. Wolfgang Buranits und der SCN trennten sich und mit Gigi Ileana hatte man in Nikitsch auch schon am Wochenende beim Spiel gegen Kroatisch Geresdorf einen Nachfolger auf der Betreuerbank.

„Die Mannschaft hat mit Sicherheit Qualität. Ich weiß nicht, woran es lag, dass es nicht nach Wunsch lief.“ Gigi Ileana Trainer SC Nikitsch

Sektionsleiter Christian Balogh begründete die Trainerrochade: „Das hatte schlichtweg nur sportliche Gründe, wir haben auf die aktuelle Situation reagiert.“ Und die Mannschaft zeigte unter Neo-Trainer Gigi Ileana ebenfalls eine Reaktion, gewann gegen Kroatisch Geresdorf 2:1 und holte damit die ersten Saisonpunkte. Der neue Coach weiß aber, dass noch einiges an Arbeit auf ihn zukommt: „Grundsätzlich freue ich mich auf die spannende Aufgabe hier in Nikitsch. Ich kenne die Funktionäre schon länger, der Kontakt war immer schon gut und jetzt hat es sich eben ergeben, dass ich hier bin. Die Mannschaft hat mit Sicherheit Qualität. Ich weiß nicht,woran es zuletzt lag, dass es nicht nach Wunsch lief. Der Sieg jetzt war enorm wichtig, nimmt etwas Druck und gibt Selbstvertrauen.“ Für Ileana geht es jetzt speziell darum: „Die Mannschaft zu stabilisieren. Das steht jetzt im Vordergrund.“ Und ein Ziel hat Ileana auch vor Augen: „Das obere Drittel.“

Und da kommt genau jetzt eine der schwersten Prüfung auf den SCN zu, der am kommenden Samstag beim bislang einzig ungeschlagenen Klub der 1. Klasse Mitte in Mattersburg gastiert.