Trainerwechsel in Kobersdorf und Loipersbach

Die Saison 2021/22 ist erst wenige Tage vorbei, schon nimmt das Transferkarussell (in dem Fall speziell die Trainer) ordentlich Fahrt auf – gleich mehrere Klubs setzen in der kommenden Saison auf neue Gesichter auf der Betreuerbank.

So sicherte sich der ASK Kobersdorf die Dienste von Norberth Nemeth, der in der Rückrunde eine tolle Serie mit dem SV Loipersbach hinlegte. „Wir sind sehr froh, dass wir mit Norbert einen guten Trainer holen konnten, der unabhängig von der Liga viel Schwung in die Mannschaft bringen wird, da bin ich überzeugt“, so ASK-Sektionsleiter Matthias Steiner.

Offen ist noch, in welcher Liga Kobersdorf kommende Saison spielt. Schafft Parndorf die Relegation zur Regionalliga Ost, dann kickt Kobersdorf in der 2. Liga Mitte, ansonsten bleibt der Tabellendritte, der in er letzten Runde den direkten Aufstieg verspielte, weiterhin in der 1. Klasse. Vom bisherigen Coach Hannes Pleva trennte man sich in der vergangenen Woche, dieser will sich nun zumindest eine kleine schöpferische Pause gönnen.

In Loipersbach nahm man den Abgang von Nemeth Richtung Kobersdorf vorerst zähneknirschend in Kauf, ist mittlerweile aber bereits sehr positiv gestimmt, was die Zukunft betrifft.

Richtungswechsel: Gellert Ivancsics kommt von Kroatisch Minihof zum SV Loipersbach. Foto: BVZ

Weil Kroatisch Minihof und Spielertrainer Gellert Ivancsics vor wenigen Tagen die Zusammenarbeit beendeten, nutzte der SVL die Gelegenheit und sicherte sich gleich die Dienste des 35-Jährigen. „Der kennt die Liga, ist extrem motiviert und definitiv in der Lage unseren Weg der vergangenen Monate fortzusetzen“, so Obmann-Stellvertreter Karl Bader.

Ivancsics selbst freut sich auf die neue Herausforderung: „Ich freue mich sehr in Loipersbach zu sein. Das ist ein Verein mit großen Ambitionen. Wir wollen vorne mitspielen, Ziel ist der Aufstieg, also ein Platz unter den ersten Zwei. Daran werden wir hart arbeiten.“

In Kroatisch Minihof ist man indes auf der Suche nach einem Nachfolger für Ivancsics: „Wir führen derzeit Gespräche und wollen in den nächsten Tagen einen Trainer präsentieren“, so Obmann Norbert Darabos zum Status quo in dieser Causa.