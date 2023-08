UFC Mannersdorf bleibt weiterhin selbstbewusst

„Wir sind schon glücklich aufgestiegen, ich denk da aber gerne an 2011 zurück, wo wir wegen Baumgarten als Drittvorletzter unglücklicherweise absteigen mussten. Diesmal war das Glück halt auf unserer Seite, wir akzeptieren das auch so und wollen unsere Chance nutzen“, erläutert Ralph Supper, Sportlicher Leiter des UFC Mannersdorf, die turbulenten letzten Wochen. Aufgrund des Rückzugs von Hirm durfte Mannersdorf nachrücken und aufsteigen. In der Mannschaft musste sich natürlich einiges tun, will man die Hürde des Klassenerhaltes in der 1.Klasse überbrücken. „Wir mussten kadertechnisch natürlich ganz anders planen als zuvor, sind jetzt breiter aufgestellt, müssen in dieser Konstellation aber schon noch zu uns finden“, gibt Supper Auskunft für den diesjährigen Kader. Stichwort „sich finden“: „Da wird es den anderen Vereinen nicht anders gehen, aber wir hatten laufend angeschlagene Spieler und Urlauber, sodass wir nie wirklich in unserer gewünschten Formation spielen konnten. Im letzten Vorbereitungsspiel gegen Schützen konnten wir zumindest den ersten Testspielsieg einfahren, das war ergebnistechnisch erfreulich“, so Supper. Lange dauert es auch nicht mehr bis zum Meisterschaftsauftakt, am heutigen Freitag steht noch ein letztes Kräftemessen gegen den SC Unterrabnitz an, ehe man sich voller Vorfreude ins „Abenteuer 1. Klasse“ stürzen wird. Die heißeste Phase leitet Supper wie folgt ein: „Wir wollen die Generalprobe natürlich so gut es geht bestehen, am besten mit einem Sieg. Die Stimmung in der Mannschaft ist gut, die neuen Spieler bereits integriert. All jenes gibt schon ein positives Gefühl im Hinblick auf die anstehende Spielzeit.“ Beide Andis, Imre und Kirchknopf, werden gegen Unterrabnitz fehlen.