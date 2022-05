Unterrabnitz-Trainer Jürgen Fruhmann: „Der SCU lebt noch“

Werbung

„Ja, wir sind nach wie vor noch am Leben“, meint Unterrabnitz-Trainer Jürgen Fruhmann nach den beiden Siegen gegen Stoob (2:0) und Neckenmarkt (5:2).

Davor sah die Situation in Unterrabnitz alles andere als rosig aus, war man nach fünf Frühjahrs-Niederlagen in Folge Letzter. „Dass wir jetzt kein Feuerwerk abbrennen, ist uns schon klar. Aber die Mannschaft ist weiterhin extrem motiviert. Das sieht man auch am Feld. Spielerisch ist es auch ein wenig besser jetzt, auch wenn noch Luft nach oben ist“, so Fruhmann, der fortführt: „Aber wichtig ist jetzt, dass wir dran bleiben. Wir haben uns wieder eine bessere Ausgangslage verschafft. Trotzdem ist im Abstiegskampf weiterhin alles offen. Und deshalb wollen wir jetzt gleich gegen Kroatisch Geresdorf wieder anschreiben. “