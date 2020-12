„Wir trennen uns absolut im Guten. Es gibt ein paar persönliche Dinge, die ich in den Griff kriegen muss und dann werden wir weitersehen“, erklärte Mandl im Gespräch mit der BVZ. Mandl, der Erfahrungen auf der Trainerbank sowohl beim ASK Klingenbach als auch beim ASK Horitschon sammelte, übernahm den SCU im Winter 2019/20.

Zuversichtlich und motiviert startete man in die Frühjahrssaison. Doch nach nur einem Auswärtsspiel gegen Loipersbach (0:1) wurde der erste landesweite Lockdown ausgerufen. Die laufende Saison wurde daraufhin abgebrochen und somit Sand ins Getriebe der vielversprechenden Neo-Formation in Unterrabnitz gestreut.

Nach der Sommerpause misslang zwar das Heimauftaktmatch gegen Kobersdorf mit 0:5, doch der SCU blieb in den darauffolgenden fünf Partien ungeschlagen und arbeitete sich damit in der Tabelle nach vorne.

Aktuell fehlt die Lust am runden Leder

Auch die Corona- und wetterbedingten Absagen brachten Mandl selten aus der Fassung. Trotzdem warf er nun mit der Ansage „mir fehlt momentan die Lust am Fußball“ das Handtuch. SCU-Sektionsleiter Herbert Vukovich bestätigt den Abgang. „Ja, wir sind momentan trainerlos. Wir akzeptieren Christophs Entscheidung natürlich und bedanken uns für die gute Zusammenarbeit. Wir sind schon in Gesprächen mit diversen Kandidaten. Es ist natürlich in Zeiten wie diesen schwieriger, aber grundsätzlich sieht es nicht so schlecht für uns aus. Wir sind momentan gut dabei und ich denke, dass da noch einiges möglich sein wird. Wir sind zuversichtlich, dass wir mit dieser Mannschaft weiterhin erfolgreich sein werden.“

Sollte die Meisterschaft wie geplant am 20. Feber fortgesetzt werden, warten spielreiche Wochen auf die Unterrabnitzer, die wie Frankenau und Weppersdorf bis dato nur sieben Spiele absolvieren konnten.