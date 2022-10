Was ist eigentlich ein Quick Freekick? Kuriose Szene in Derby

Werbung

Der SC Kroatisch Minihof führte in Nikitsch 2:1, als in Halbzeit zwei der Ball entlang der Seitenlinie kullerte, Kroatisch Minihofs Thomas Beidinger die Kugel hinter der Linie wähnte und sie in die Hand nahm, um einzuwerfen. Die logische Folge: Gelbe Karte und Freistoß für die Hausherren. Die führten diesen rasch aus – noch bevor Beidinger Gelb sah – und ließen nicht nur die Zuseher, sondern auch die Gegner ziemlich verdutzt dreinschauen.

Gelbe Karte auch nachträglich möglich

Eigentlich wartete jeder auf die Gelbe Karte für Beidinger, die in diesem Fall auch Usus ist und dementsprechend eine Spielunterbrechung zur Folge hätte. Im speziellen Fall sieht die Situation anders aus (siehe unten).

Allerdings schien Nikitsch mit der Lage dann selbst ein wenig überfordert zu sein und ließ die Top-Chance liegen. Beidinger sah im Anschluss regelkonform Gelb. Kroatisch Minihofs Obmann Norbert Darabos war ebenso überrascht: „Ich kannte diese Regel nicht im Detail, hätte eigentlich gedacht, dass ein schnelles Ausführen nicht möglich sei.“