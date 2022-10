Weber und Neckenmarkt gehen getrennte Wege

Werbung

„Der Akku ist leer“, so die knappe Begründung von Wolfgang Weber nach dem 1:8 bei der SPG HRVATI. Der Neckenmarkter Coach stellte – nach einigen Überlegungen – letztendlich sein Amt zur Verfügung, auch „um vielleicht für den Verein einen Impuls zu setzen.“ Dass es ein sportlich schwieriges Jahr werden würde, damit rechneten die Verantwortlichen durchaus. Dass sich die Kadersituation aber als derart kompliziert gestalten würde, war nicht vorherzusehen. Deswegen gab es von Vereinsseite auch überhaupt keinen Vorwurf an Weber, an dem man eigentlich auch festhalten wollte: „Grundsätzlich war es für uns schon überraschend, weil wir vor einem Monat eine Analyse gemacht haben und zum Schluss gekommen sind, dass der Trainer für die Lage kaum eine Schuld hat. Bei unserer Kadersituation kann man einen Guardiola oder einen Mourinho hinstellen und trotzdem kommt wahrscheinlich nicht mehr raus“, so Sektionsleiter Markus Loibl. Die Entscheidung von Weber schmerzt dennoch: „Weil er mit viel Herz dabei war und gute Trainings gemacht hat. Sein Entschluss ist aber zu respektieren.“ Der Coach, der im vergangenen Winter den UFC in einer ähnlich tristen Lage, mit lediglich fünf Punkten am Tabellenende, übernahm und im abgelaufenen Frühjahr dann noch souverän den Klassenerhalt meisterte, fiel der Abschied keineswegs leicht: „Es war trotz aller Schwierigkeiten eine lehrreiche und schöne Zeit. Dem Verein wünsche ich für die sportliche Zukunft alles Gute und gleichzeitig möchte ich mich auch für das Vertrauen, das ich erhielt, bedanken.“

Wie sieht nun der weitere Fahrplan in Neckenmarkt aus? Loibl: „Bis zur Winterpause, das sind ja sowieso nur mehr zwei Spiele, werden wir intern weitermachen. Und dann nehmen wir uns die Zeit für die Trainersuche.“