Weppersdorf holt Zlatarits

Der Allrounder, der sowohl in der Defensive als auch im Mittelfeld zu Hause ist, wechselt vom 2. Liga Mitte-Team aus Draßmarkt nach Weppersdorf. Jahrelang war Zlatarits auch in der Burgenlandliga für Horitschon im Einsatz und soll nun mit seiner Erfahrung nicht nur ein wichtiger Spieler in Weppersdorf sein, sondern auch so etwas wie ein Leithammel.

„Zlatarits ist fußballerisch und charakterlich top, hat außerdem auch Leader-Qualitäten. Wir sind sehr froh über die Verpflichtung“, so Weppersdorfs Sportlicher Leiter Markus Müller, der auch gleich einen weiteren Neuzugang vermelden konnte. Stefan Emmer kommt aus Lackenbach zu den Weppersdorfern.