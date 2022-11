Noch ist es kein Cup der guten Hoffnung .

Die Premiere der Cup-Bewerbe in der 2. und 1. Klasse verläuft holprig, besonders in der 2. Klasse. Der gut gemeinte Gedanke zusätzlicher Matches in Form eines eigenen Bewerbs wird in einigen Fällen alles andere als gut umgesetzt. Vor allem kurzfristige Spielabsagen sorgen bei einigen Vereinen für viel Ärger. Das Hauptproblem für die Teilnehmer: die Freiwilligkeit.