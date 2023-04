2. Klasse Mitte: Antau mischt jetzt wieder voll mit

UNTERPULLENDORF – ANTAU 1:2. Das Topspiel der Woche entsprach zumindest in Sachen Intensität absolut den Erwartungen. Viele Zweikämpfe prägten das Spiel und die beiden Teams schenkten sich nichts. Trotzdem konnte man erkennen, dass der Druck auf beide Teams groß war, es wurde nicht sehr viel Risiko im Offensivspiel genommen. Beide Seiten sprachen von einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, wobei der SV Antau vermutlich eine Spur mehr Leidenschaft an den Tag legte. Nach der Pause übernahmen die Gastgeber das Kommando, doch ein vergebener Elfmeter von David Földvarszki war wohl spielentscheidend. Der Ungarn-Legionär setzte das Leder deutlich über das Tor (65.). Danach wirkte der SV Antau wieder selbstbewusster. „Das hat uns Punch gegeben. Vor allem Alex Rojatz und Robert Gold wurden in der aufopfernd kämpfenden Truppe immer stärker“, so der Sportliche Leiter der Antauer, Mark Hergovits. Der entscheidende Treffer fiel dann in der Nachspielzeit: Ein Freistoß aus großer Distanz wurde, vom diesmal als Außenverteidiger eingesetzten Andi Gold, hoch in den Strafraum befördert. Der Unterpullendorfer Goalie kam raus und wollte den Ball abwehren, doch einer der kleinsten Spieler am Platz, Leon Zsuganits, bewies großartiges Timing und scherzelte das Leder zum viel umjubelten 2:1 ins Tor. „Dann brachen alle Dämme, die Freude war und ist wirklich riesengroß“, so Hergovits. „Die glücklichere Mannschaft hat gewonnen, wir sind sehr enttäuscht. Jetzt sind wir immens gefordert“, fasste es Unterpullendorf-Coach Hanak zusammen.

DEUTSCHKREUTZ/UNTERFRAUENHAID II – SIGLESS 3:4. Die Gastgeber gingen durch einen leichtsinnigen Ballverlust der Gäste im Mittelfeld schon in Minute sechs in Führung. Alex Pingitzer und Matthias Tergatschnig drehten die Partie dann aber in den darauffolgenden zehn Minuten und es entwickelte sich ein Duell, in dem beide Teams mit offenem Visier agierten. Mann des Spieles war mit Sicherheit der junge Cristian Dragan, der mit einem Doppelpack und einem Assist einen großen Teil zum zweiten Sigleß-Sieg in Folge beitrug. Da nutzten auch die Anschlusstore zum 2:3 bzw. 3:4 durch den heimischen Spielertrainer Laszlo Gulyas nichts. Oliver Frank, Sportlicher Leiter der Gastgeber: „Momentan durchleben wir eine Ergebniskrise. Die Mannschaft ist zwar gewillt und engagiert, bringt sich aber immer wieder durch Eigenfehler, die zu unnötigen Gegentoren führen, um die eigenen Früchte. Wir sind viel besser, als es der derzeitige Tabellenplatz aussagt.“

WIESEN – MANNERSDORF 1:2. Beide Teams begannen forsch, Mannersdorf stellte nach vier Minuten durch Rafael Magedler auf 1:0, Wiesen glich kurz darauf (8.) aus, wieder einmal traf Fabian Habeler. Trotzdem ärgerte man sich bei den Hausherren: „Sehr bitter, wenn man gegen eine Mannschaft, die eine Torchance zu verzeichnen hatte, zwei Tore bekommt“, formulierte Wiesen-Obmann Michael Ochs seine Kurzanalyse nach der Heimniederlage und ergänzte, „wir waren einfach zu wenig kreativ und zu wenig zwingend. Wir hatten die Chance, nach dem Antau-Spiel, den Aufschwung zu nutzen, leider hat uns die Aktion in der Nachspielzeit dann sogar das Remis gekostet.“ Mannersdorfs Spielertrainer, Manuel Supper, der seit Wochen erstmals nach seiner Zerrung wieder im Kader mit dabei war, ließ seiner Freude freien Lauf: „Die erste Halbzeit hat eindeutig uns gehört, nach dem Seitenwechsel ist Wiesen ein bisschen aufgekommen, hatte aber so gut wie keine Torchance. Auch wenn die Partie schon ausgesehen hat wie ein sicheres 1:1-Remis, ich habe immer daran geglaubt, dass wir das Tor noch machen können. Dass das Ganze in der Nachspielzeit passiert, ist dann natürlich noch schöner.“ Tamas Botos fixierte mit dem letzten Spielzug den Auswärtssieg.

HIRM – DÖRFL 3:1. Ein Arbeitssieg für den Winterkönig. Man sah der Truppe von Bernd Leim-stättner die Verunsicherung aufgrund des Ausfalls der beiden Außenverteidiger David Suingiu und Robin Cerny an. Die Gäste gingen auch durch den sehr quirligen Kariem Shehata in Führung. Der Abwehrchef Brian Dascalu war es, der die Heimelf dann zurück ins Spiel brachte – 1:1. „Mit diesem Treffer wurden wir sicherer und die Leistung nach der Pause war auch deutlich besser“, resümierte Leimstättner nach dem Spiel. Dörfl-Coach Reini Schock, der ebenfalls einige Stammkräfte vorgeben musste, war berechtigterweise stolz auf den Matchbeginn: „Die Burschen sind sehr selbstbewusst in diese Partie gegangen und haben auch wenige Chancen zugelassen. Als dann nach Julian Pfneiszl auch noch Egzon Behrami verletzt aus dem Spiel musste, war die Sache natürlich doppelt schwer.“ Weiter geht es für die Hirmer am Samstagabend beim brisanten Nachbarschafts-Duell im Antauer Rupa-Stadion (siehe Seite 66). Dörfl empfängt am Sonntag zuhause den UFC Sieggraben. Egzon Behrami, Julian Pfneiszl und Simon Koo werden nicht zur Verfügung stehen. Routinier Peter Toth und Offensivmann Richi Horvath sind wieder einsatzbereit. „Wir waren gegen die Spitzenmannschaften zuhause immer knapp dran, jetzt wollen wir natürlich gewinnen. Dass die Sieggrabener Offensive immer für einen Treffer gut ist, ist klar“, meint Schock.

SIEGGRABEN – STOOB 1:0. „Das war von beiden Seiten bescheidenes Niveau, aber dass wir dann trotz des Ausfalls von acht Spielern gewinnen, ist natürlich sehr erfreulich für uns. Vor dem Match hätte ich ein Remis sofort unterschrieben“, strahlte der Sieggrabener Spielertrainer Philipp Schordje nach dem Match. Vor der Pause waren die Gäste noch einigermaßen im Spiel, doch nach der Pause schien es wie abgerissen.

„Ich denke, dass uns der Gegentreffer jeglichen Mut genommen hat. Nach der Pause war das meiner Meinung nach die schlechteste Leistung in dieser Saison“, resümierte der enttäuschte Sportliche Leiter des ASK Stoob, Kevin Radostics. Die Entscheidung brachte ein direkter Freistoß aus 20 Metern. Der „Mann des Spiels“, Raphael Mitterhöfer, der nach einem sehr vermeidbaren Handspiel zum Freistoß antreten durfte, sorgte für das Goldtor. „Von dieser Distanz ist es für Raphi wie ein Elfmeter“, freute sich der erfolgreiche UFC-Coach. Am Sonntag geht’s für Schordje und Co. nach Dörfl, wo er auf Martin Stockinger und Balazs Velencei verzichten muss. Beide mussten in der Endphase des Spieles mit Gelb-Rot vorzeitig unter die Dusche.

TSCHURNDORF – UNTERRABNITZ 1:2. Die Gäste starteten eigentlich gut in die Partie, doch nach 16 Minuten bremste ein Eigentor von Abel Meitz die Gäste und Tschurndorf durfte jubeln: Nach einem Eckball traf Meitz den Ball derart unglücklich, dass sein Goalie Jure Kasalo auch nicht mehr eingreifen konnte. Danach hatten Joachim Frühstück und Mark Dala gute Möglichkeiten auf den Ausgleich. Erst in Minute 36 traf dann der Goalgetter vom Dienst, Frühstück, zum verdienten Ausgleich. Nach Seitenwechsel gestaltete sich die Partie bis zur 80. Minute ausgeglichener. Beide Teams hatten gute Möglichkeiten, doch getroffen hat nur mehr der Kapitän der Gäste, Patrick Steinriegler (78.), der die Partie mit einem Kracher von der Strafraumgrenze entschieden hat. „Wir waren aus meiner Sicht über das ganze Spiel spielbestimmend und wurden auch durch den ungerechtfertigten Ausschluss von Marton Baliko um unseren Lohn gebracht. Trotzdem hatten wir genügend Chancen, die Partie noch für uns zu entscheiden“, so die Bilanz von Tschurndorf-Trainer Marcel Geissler.