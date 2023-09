2. Klasse Mitte: Antau strauchelt in Runde drei in Raiding

Raiding - Antau 2:1. Nach zwei wenig erfolgreichen Derbys – gegen Unterfrauenhaid und Neckenmarkt – gelang dem ASK Raiding jetzt gegen Antau eine Art Befreiungsschlag und Trainer Toni Drabeck war entsprechend erleichtert: „Endlich hat die Mannschaft wieder funktioniert. Wir hätten die Partie vorzeitig entscheiden können. Es war wieder richtig Dampf drinnen und das war nach den letzten Leistungen nicht so zu erwarten.“ Antaus Sportlicher Leiter Mark Hergovits sah ebenfalls die Raidinger als klar stärkere Mannschaft: „Wir hatten zwar gegen Ende noch die Chance auf den Ausgleich, aber der wäre sehr unverdient gewesen. Die Mannschaft war ein Schatten ihrer selbst. Es ist leider gar nichts zusammengelaufen und es war keinerlei Zunder im Spiel. Woran das gelegen hat, ist schwer zu sagen. Die Spieler haben nicht einmal nach dem Rückstand Emotionen gezeigt, das war nicht unser Tag.“



Sigleß - Sieggraben 0:4. „Das war das beste Spiel von uns, seit ich in Sieggraben tätig bin“, streute Spielertrainer Philipp Schordje seiner Mannschaft Rosen. Die Gäste waren von Beginn weg drückend überlegen, es haperte lediglich in Sachen Effizienz. Gut drei Situationen wurden seitens der Sieggrabener nicht fertig gespielt, bevor das 1:0 durch Dardan Muji fiel. „Es war natürlich gut, dass es noch vor der Pause gelungen ist in Führung zu gehen“, so Schordje. Nach dem Wechsel drückte sich die Überlegenheit dann auch in Treffern aus. „Respekt. Die Sieggrabener haben wirklich überzeugt und ich muss sagen, dass sie sich für mich persönlich mit dieser Leistung auch in die Favoritenrolle für den Meistertitel geschossen haben. Bei uns hat nicht viel zusammengepasst. Ob das daran gelegen ist, dass wir einen schlechten Tag hatten oder daran, dass der Gegner gut gespielt hat ist schwer zu sagen“, resümierte der Sportliche Leiter des SV Sigleß, Peter Zistler.

Dörfl - Stoob 2:1. Den Heimischen gelang die Überraschung, die deutlich favorisierten Stoober in die Knie zu zwingen. „Dabei haben wir wirklich noch gute Chancen liegen gelassen. Erste Halbzeit war es zwar ein Abtasten, aber nach der Pause war es eine gute Partie. Mit unseren Einwechslungen ist auch frischer Schwung dazugekommen. Gegen Ende hatte Stoob dann noch eine gute Möglichkeit. Vor zwei Wochen hätten wir vermutlich noch das 2:2 kassiert, jetzt geht es momentan eben gut“, so Dörfl-Coach Sascha Kalss. Die hohe individuelle Qualität der Gäste erspielte sich nach zwei Siegen in Folge keine Punkte. „Wir waren auf keinen Fall die schlechtere Mannschaft und ich bin auch der Meinung, dass der Schiedsrichter seinen Teil dazu beigetragen hat. Zumindest einer der beiden gegebenen Elfmeter gegen uns war aus meiner Sicht nicht zu geben“, resümierte Stoobs Spielertrainer und Torschütze Benjamin Gugcso.

Unterfrauenhaid - Unterrabnitz 3:2. Die Gastgeber fingen sich gleich zu Beginn des Spieles einen Rückstand. „Leider haben wir zu Spielbeginn ein bisschen geschlafen, aber das 0:1 brachte keinerlei negativen Effekt mit sich. Danach hatten wir deutlich mehr vom Spiel und landeten einen verdienten Heimsieg“, so Unterfrauenhaid-Obmann Thomas Lämmermayer nach dem Match. Die Unterrabnitzer, die nach drei Spielen noch ohne Sieg dastehen, verkauften sich dennoch nicht so schlecht beim neuen Tabellenführer. „Wir sind super gestartet und es hat auch nach der raschen Führung viel funktioniert. Ein Unentschieden wäre sicher drinnen gewesen, aber es war mit Sicherheit eine Leistungssteigerung zu erkennen“, so der Vereinsboss der Gäste, Gernot Steinriegler.

Alle Statistiken auf einen Blick:

Tschurndorf - Neckenmarkt 3:3. Die Zuschauer bekamen ein Spiel mit vielen Torchancen zu sehen. Schon in Minute elf wurde erstmals gejubelt. Neckenmarkts Marcel Pazmann, der sich in blendender Form befindet, durfte erfreut abdrehen. „Danach waren allerdings wir am Zug und sorgten noch vor der Halbzeit für eine souveräne 3:1-Führung“, schilderte Tschurndorfs Sportlicher Leiter Andi Fellinger und fügte hinzu: „Da hätte es auch schon 6:1 stehen können.“ Bei den Gästen wirkten sich dann personelle Umstellungen positiv auf ihr Spiel aus. Neckenmarkts Sportlicher Leiter Markus Loibl: „Kevin Weiss rückte nach hinten und Jonas Gager in den Angriff. Danach lief es deutlich besser und wir konnten den Zwei-Tore-Rückstand noch egalisieren. Schade, weil da wäre mehr drinnen gewesen. Auch weil eine harte Elfmeterentscheidung gegen uns ausgefallen ist.“

ASK Raiding - SV Antau 2:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (25.) Arvai, 2:0 (75.) Arvai, 2:1 (84.) Rojatz. Reserve: 4:3 (Ramaoui 2, Ismail, Mislimi; MIchorl, Manninger (Eigentor), Manuel Hergovits). SR: Jeger.- Raiding, 100. Raiding: Bauer; Niklas Gneis, Manuel Posch, Dugovic, Julian Gneis; Jama, Julian Filz, Kautz (67. Deesy), Arseny Tokar; Batista Junior, Arvai (92. Titel). Antau: Straussberger; Hötschl (69. Michael Gold), Ostermayer (46. Lukas Szuppin), Gerdenich, Lupsina; Florian Gold, Rojatz; Zsuganits, Deak, Kuqi (54. Robert Gold); Andi Gold.

SV Sigleß - UFC Sieggraben 0:4 (0:1).- Torfolge: 0:1 (40.) Dardan Muji, 0:2 (55.) Mitterhöfer, 0:3 (67.) Batorfi, 0:4 (73.) Imran Muji. Reserve: witterungsbedingt abgesagt. SR: Heiner.- Sigleß, 125. Sigleß: Kitzinger; Pingitzer, Vondraus, Hausteiner, Monschein; Pran, Shokarev, Mihailovic (46. Stepanovic), Hammerschmidt (64. Braunöder); Jagschitz, Marchhart. Sieggraben: Kutrowatz; Baliko, Schordje (81. Wagner), Stockinger, Ambrus; Mitterhöfer, Dardan Muji (75. Kuzu); Imran Muji (75. Taschner), Velencei (61. Lempeg), Saribekijan; Tekin (61. Batorfi).

SC Unterfrauenhaid - SC Unterrabnitz 3:2 (1:1).- Torfolge: 0:1 (2.) Stephan Kohwalter, 1:1 (13.) Szücs, 2:1 (70., Freistoß) Baliko, 3:1 (88.) Tarcsav, 3:2 (93.) Bauer. Reserve: 2:3 (Kalkbrenner, Steiner; Stefan Winhofer, Vukovich. Hauser). SR: Birte.- Unterfrauenhaid, 150. Unterfrauenhaid: Hofer; Kramel, Kautz, Balint, Tamas Horvath; Tanyeros (46. Hermann), Szücs; Csanyi, Tarcsay (89. Schnabl), Rozsenich (46. Adam Horvath); Savanyo (73. Steiner). Unterrabnitz: Matyi; Kohwalter, Martin Winhofer, Johannes Winhofer (29. Bauer), Gmeiner; Illes, Kalmar; Fabian Schütz (65. Patrick Steinriegler), Habi, Kovacs; Morth.

ASK Tschurndorf - UFC Neckenmarkt 3:3 (3:1).- Torfolge: 0:1 (11.) Marcel Pazmann, 1:1 (25.) Egle, 2:1 (30.) Egle, 3:1 (44.) Jakubovics, 3:2 (52.) Gager, 3:3 (55.) Marcel Pazmann. Reserve: 1:10 (Peter Frühwirth; Mark 2, Ecker 2, Delic 2, Jancik, Scheu, Miletitsch, Schubaschitz). SR: Molnar.- Tschurndorf, 110. Tschurndorf: Tieber; Steiner, David Rapai, Paul Fraunschiel, Adam Rapai; Pichler, Florian Fraunschiel (55. Meisl, 65. Beier, 88. Exel), Racz, Hannes Tritremmel; Jakubovics, Egle. Neckenmarkt: Homa; Rittenbacher, Franschitz, Thomas Ecker, Wieder; Nusshall (65. Reumann), Fuchs; Marcel Pazmann, Pazmandi, Gager; Pavitschitz (35. Weiss).