Abbruch! Ein blutiges Ende bei Hirm gegen Sieggraben

Es war das Schlagerspiel der Runde auf der Alfred Wiesinger-Sportanlage in Hirm. Der UFC Sieggraben, als Mitfavorit auf den Aufstieg gestartet, traf auf den ASK Hirm, der in der laufenden Saison bislang stark performt. Die Partie ging dann lange Zeit eher unspektakulär über die Bühne – bis sich in den letzten Minuten, als Sieggraben durch ein Raffael Mitterhöfer-Tor (60.) 1:0 führte, die Ereignisse überschlugen.

Sieggrabens Raffael Mitterhöfer war der tragische Held im Abbruch-Spiel. Erst ein Tor erzielt, dann musste ein Cut im Spital genäht werden. Foto: BVZ/zVg

Die Gäste sahen bis knapp vor dem Ende wie der sichere Sieger aus, doch in Minute 89 folgte das erste Ärgernis für die UFC-Fans: Nachdem Sieggraben-Tormann Bernd Kutrowatz den Ball zweimal in die Hand genommen hatte, entschied der junge Schiedsrichter Oliver Schneeberger auf indirekten Freistoß.

Kutrowatz: „Ich hatte den Ball nie und nimmer zweimal gesichert in meinen Händen. Beim ersten Ballkontakt habe ich ihn lediglich abklatschen lassen und ihn danach, nachdem ich den Hirm-Stürmer näherkommen ließ, in die Hände genommen und gesichert.“

Hirm-Goalgetter Erdogan Tekin drosch das Leder nach dieser Standardsituation zwischen den Sieggrabener Beinen ins Netz – 1:1. Kurz nachdem der Schiri anschließend „fünf Minuten Nachspielzeit“ ausgegeben hatte, folgte die entscheidende Szene, die zum Abbruch der Partie führte: Die Gäste spielten einen hohen Ball in den Strafraum der Hirmer, Verteidiger Thomas Suingiu ging mit Sieggrabens Raffael Mitterhöfer in den Luftzweikampf und traf den Offensivmann derart unglücklich mit dem Ellbogen an der Stirn, dass dieser eine klaffende, stark blutende Wunde davontrug.

Sowohl die Gäste, als auch die Gastgeber rechneten in dieser besagten 93. Minute mit einem Elfmeter für die Sieggrabener. Hirm-Coach Bernd Leimstättner: „Wir hätten uns auf keinen Fall beschweren können, wenn da auf Strafstoß gegen uns entschieden worden wäre.“

„Eine unglaubliche Entscheidung gegen uns. Es hat jeder, also wirklich jeder am Platz gesehen, dass mein Spieler hier schwer getroffen wurde.“ Philipp Schordje Trainer UFC Sieggraben

Sieggrabens Spielertrainer Philipp Schordje konnte es gar nicht fassen: „Eine unglaubliche Entscheidung gegen uns. Es hat jeder, also wirklich jeder am Platz gesehen, dass mein Spieler hier schwer getroffen wurde. Die vier Zentimeter große Platzwunde musste im Spital später auch genäht werden.“

Noch während Mitterhöfer blutend am Boden lag, verloren einige UFC-Spieler scheinbar die Nerven. Leimstättner: „Der Schiedsrichter wurde kurz gestoßen und nachdem ohnehin schon einiges an Nachspielzeit gespielt war, wäre es vermutlich schlau gewesen, das Match einfach zu beenden. Er hat auch abgepfiffen, hat uns aber beim Rausgehen informiert, dass das kein ‚normales Spielende‘ war, sondern ein Match-Abbruch.“

Gäste-Coach Schordje konnte die Reaktion seiner Spieler auch nachvollziehen: „Es waren einige nicht gerade unwichtige Entscheidungen während des Spieles schon gegen uns. Wenn dann in der absoluten Endphase eines wichtigen Spieles ein glasklarer Elfmeter nicht gepfiffen wird und dazu noch ein Mitspieler mit blutüberströmtem Kopf im Strafraum liegt, ist es vielleicht trotzdem für alle nachvollziehbar, dass hier nicht unbedingt großartig Verständnis für die Fehlentscheidung aufgebracht wird und der Referee vielleicht auch einmal berührt wird – und mehr war es nicht. Fakt ist: Wir wurden betrogen und das hat möglicherweise zur Folge, dass ein angepeilter Aufstieg und jede Menge Trainingsarbeit zunichtegemacht wurde.“

Referee Oliver Schneeberger meinte zum Abbruch: „Es gab eine Rudelbildung, wobei ich auch körperlich angefasst wurde. Daher gab es die Entscheidung Spielabbruch.“ Zum Auslöser, sprich der Elferszene, meinte der Unparteiische nur knapp: „Dazu kann ich keine Stellungnahme abgeben, das habe ich nicht gesehen.“ Der Ball liegt nun beim Straf- und Meldeausschus (STRUMA), der am heutigen Donnerstag die Causa behandelt.