Auch wenn Tschurndorf stolze sieben Punkte auf den souveränen Winterkönig SC Wiesen Rückstand hatte: Trotzdem stand man mit Platz zwei auf einem Aufstiegsplatz. Und das war doch etwas überraschend für viele Experten der Szene, aber nichtsdestotrotz sehr erfreulich für die Truppe von Spielertrainer Laszlo Poor. Der Ex-Bad Sauerbrunn- und Weppersdorf-Spieler hat in seiner ersten Saison als sportlich Verantwortlicher die Tschurndorf-Verantwortlichen überzeugt, der ASK war auf Kurs Richtung 1. Klasse.

„Natürlich ist es sehr schade für uns, weil wir eine sehr gute Saison spielten und uns auch noch dazu gut verstärkt haben im Winter. Aber noch viel trauriger ist es ja für den SC Wiesen. Wenn man elf von zwölf Spielen gewinnt, derartig viel Qualität im Kader engagiert hat, sich damit hochverdient sieben Punkte Vorsprung erarbeitet hat und dann diese Halbsaison völlig unbelohnt bleibt, ist das doch zu hinterfragen“, meinte Poor zur Saison-Annullierung aufgrund der Corona-Krise.

„Vorsprung mitnehmen wäre fair gewesen“

Der 29-Jährige, der nach einer Knieverletzung als Spieler nicht mehr zur Verfügung gestanden wäre, sieht doch einige andere, „sportliche fairere“ Varianten als den Abbruch und die Annullierung.

Poor: „Für mich persönlich wäre die fairste Möglichkeit gewesen, wenn wir mit dem erspielten Vorsprung im August in die Saison gegangen wären“, so der frischgebackene Unternehmer. An irgendwelchen möglichen Sammelklagen gegen Verbände möchte sich der ASK Tschurndorf aber laut Poor nicht beteiligen. „Wir werden jetzt einmal die Entwicklung der Vorschriften verfolgen und dann bestmöglich zu reagieren.“