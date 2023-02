ASK Tschurndorf: Ersatz für Abwehrchef gefunden

Werbung

Kurz vor Transferende gab es für die Vereinsverantwortlichen des ASK Tschurndorf noch eine ordentliche Hiobsbotschaft: Der Abwehrchef und Leader Jozef Polak ließ Trainer Marcel Geissler wissen, dass er mit sofortiger Wirkung seine Karriere beenden wird.

„Für uns ein Schock. Jozef ist sportlich nicht zu ersetzen und auch menschlich ein riesiger Verlust für unseren Kader“, so Geissler. Der 29-jährige Ungar hatte schon in der Hinrunde den Großteil der Spiele versäumt, weil der Bandapparat im Kniegelenk nicht ganz mitspielte und Schmerzen bereitete. Zuletzt beim Skifahren kam er dann zum Entschluss, dass er dem aktiven Fußballsport adieu sagt. Geissler: „Er ist sehr angesehen in der Mannschaft und hat auch schon Teambuilding-Tage organisiert. Es wird spannend, wie wir ihn kompensieren können. Mit Livio Kral vom SV Festenburg aus der Steiermark haben wir jetzt ‚fünf Minuten vor Zwölf‘ einen Ersatz verpflichtet. Zum Beobachten gab es keine Möglichkeit, jetzt haben wir uns auf die Meinung von Bekannten und Freunden verlassen. Festenburg wollte ihn nicht ziehen lassen, was für seine Qualität spricht, aber er möchte nicht mehr so weit fahren.

Livio ist ein 1.92m großer Innenverteidiger und wird hoffentlich das Kommando in der Defensivabteilung übernehmen. Der Papierform nach sieht es ganz gut aus. Am Samstag, beim ersten Test gegen Markt Neuhodis, werden wir uns einen ersten Eindruck machen.“