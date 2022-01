ASK Tschurndorf: Rote Laterne soll weg

Lediglich drei Punkte konnten die Tschurndorfer aus den ersten 16 Runden erzielen und somit halten die Schützlinge von Trainer Andi Fellinger die Rote Laterne über die Winterpause fest in Händen. „Das soll sich aber bis Saisonende ändern, das haben wir uns auch als Ziel gesetzt“, meint Fellinger.

Der ASK, der einen großen Teil der bisherigen Meisterschaft ohne fix eingeplante Legionäre spielte und sich mit einer ellenlangen Verletzungsliste abplagen musste, möchte die sechs Punkte Rückstand auf den Tabellenelften SC Unterpullendorf rasch wettmachen. „Dazu werden wir unseren Kader auch wieder mit Legionären verstärken“, so der nunmehrige Ex-Tschurndorf-Coach, der sein Trainer-Amt mittlerweile an den vom ASK Neutal heimkehrenden Marcel Geissler abgeben wird.

„Ich werde mich wieder ausschließlich um die Belange des Sportlichen Leiters konzentrieren und Marcel wird die Kampfmannschaft trainieren. Wer sich um die Reservemannschaft kümmern wird, werden wir erst in den nächsten Wochen entscheiden. Wichtig ist jetzt, dass der bis zum Meisterschaftsstart neuformierte Kader rasch zusammenfindet und Punkte sammelt. Wir wollen diese Meisterschaft auf keinen Fall am letzten Tabellenplatz abschließen. Verstärkungen aus dem Ausland wurden bereits getestet und es werden bis zum Ende des Transferfensters auch noch weitere beobachtet werden“, stellt Fellinger klar. Ganz offensichtlich will die ASK Tschurndorf-Crew diese Meisterschaft nicht ganz sang- und klanglos beenden.