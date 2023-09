Beeindruckend zum Saisonstart

Der ASK Stoob erreichte in der abgelaufenen Meisterschaft den zehnten Platz unter zwölf Vereinen. Von 66 möglichen Punkten wurden lediglich 18 erreicht. „Die Saison war keinesfalls zufriedenstellend. Wir wussten, dass etwas passieren muss, und wir waren durchaus motiviert, am Transfermarkt tätig zu werden“, erinnert sich Stoobs Sportlicher Leiter Kevin Radostics zurück. Das dürfte gelungen sein, denn die Ergebnisse der ersten beiden Runden sprechen eine deutliche Sprache: In Runde eins wurde Neckenmarkt mit 6:0 aus dem eigenen Stadion geschossen und in der Vorwoche deklassierte man den ASK Tschurndorf mit 5:1. Radostics: „Ich glaube zwar nicht, dass die beiden Erstrundengegner zu den stärkeren Teams zählen werden, aber die Auftritte machten auf alle Fälle Appetit auf mehr. Jetzt wollen wir am Sonntag in Dörfl unbedingt nachlegen und unsere starken Leistungen bestätigen, was ich der Mannschaft auf alle Fälle auch zutraue. Es sind immer um die 20 Spieler am Training und aktuell sind es bereits 16 bis 18 Mann, die man bedenkenlos in die Startelf stellen könnte.“Benjamin Gugcso: „Wir gehören zu den Stärksten“Wirtschaftlich passt es laut dem Stoober Sportlichen Leiter auch gut: „Wir haben zuletzt auch in die Infrastruktur investiert. Erstmals gibt es eine Anzeigetafel in der Form und auch das Flutlicht wurde auf eine energiesparende Variante umgestellt. Mit dem Wechsel im Vorstand ging schon ein gewisser Ruck durch den Verein, was sich auch auf die Sponsoren ausgewirkt hat. Auch die Zuschauerzahlen können sich sehen lassen. In Stoob geht das ein bisschen schneller: Die Leute reagieren blitzschnell auf Leistungen, da ist dann gleich die Tribüne voll, wenn die Leistungen passen.“ Auch Spielertrainer Benjamin Gugcso ist sehr glücklich mit der momentanen Situation beim ASK: „Wir sind eine gute und coole Truppe und wir gehören zu den stärksten Teams in der Klasse, davon bin ich überzeugt. Ich habe einen breiten Kader zur Verfügung, der verschiedenste Aufstellungsvarianten zulässt.“