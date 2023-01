Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II: Coach musste gehen

Werbung

Die Freistellung von Spielertrainer Laszlo Egle ist laut Sportlichem Leiter Oliver Frank „das Ergebnis einer tiefgreifenden Analyse und nach intensiven internen Beratungen beim 2. Klasse Mitte-Klub“.

Warum man sich von Egle trennte, erklärt Frank so: „Die Entscheidung Laszlo von seinen Aufgaben als Spielertrainer freizustellen, ist uns schwergefallen. Mit ihm überwintern wir zwar nach der Hinrunde auf dem guten fünften Platz, doch in den letzten Wochen ist der Entschluss gereift, dass wir einen neuen Impuls auf der Position des Trainers setzen wollen. Wir bedauern, dass sich unsere Wege nun trennen und bedanken uns bei Laszlo für seine geleistete Arbeit. Für die sportliche wie private Zukunft wünschen wir ihm nur das Beste.“

Egle hat Deutschkreutz/ Unterfrauenhaid II im Juni 2020 als Spielertrainer übernommen und erreichte in 51 Saisonspielen 47 Punkte. Schon vor seinem Engagement als Spielertrainer war der 36-Jährige als Offensivspieler unter Vertrag. In seiner Trainer-Bilanz ist die hohe Gegentor-Quote doch auffallend. „Das Defensivproblem haben wir leider nie richtig in den Griff bekommen“, so Frank und meint weiter „hier wollen wir die Hebel nun auch ansetzen und eine sichtbare Verbesserung herbeiführen.“ Demnach sind weitere personelle Veränderungen im Kader vorgesehen.

Nachfolger noch offen

Wer die Nachfolge von Laszlo Egle antreten wird, darüber will sich der FC Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II in der kommenden Woche äußern. Die Saisonvorbereitung starten Michael Kautz und Kollegen bereits am kommenden Montag. Goalgetter Egle war von der Trennung überrascht: „Ich habe überhaupt nicht damit gerechnet und hätte schon gerne weitergemacht. Die Mannschaft liegt mir sehr am Herzen.“ Der Offensivmann möchte aber so rasch wie möglich eine neue fußballerische Aufgabe für sich finden: „Ich fühle mich mit meinen 36 Jahren noch absolut fit und freue mich auf das, was kommt. Egal, ob als Spielertrainer oder nur als Spieler, ohne Fußball geht es nicht.“