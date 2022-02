Die Nachzügler krempelten ordentlich um

Ausgerechnet beim Letzten und Vorletzten der Tabelle wurden die Funktionäre besonders aktiv in der Winterübertrittszeit. Bei Schlusslicht ASK Tschurndorf wurde auch der Trainerposten neu besetzt: Auf den zuletzt interimistisch eingesetzten Andreas Fellinger, folgte im Jänner der langjährige Spieler und Funktionär Marcel Geissler. Geissler, der zuletzt als Co-Trainer bei 2. Liga Mitte-Klub ASK Neutal im Einsatz war, ist mit den Aktivitäten und der jüngsten Entwicklung bei seinem Stammverein sehr zufrieden: „Meine Rückkehr zum Verein wurde sehr intensiv besprochen und natürlich wollte ich das eine oder andere verändert haben. Die Vereinsleitung hat alle meine Punkte akzeptiert und auch umgesetzt. Wir haben wirklich sehr gut trainiert und die Spieler, sowohl Legionäre als auch die Einheimischen, haben voll mitgezogen. Auch die Heimprogramme wurden mit Pulsuhr absolviert und ich kann den Burschen nur eine tolle Einstellung attestieren. Es gab im körperlichen Bereich einiges aufzuholen, was uns, glaube ich, gelungen ist.“

Übermorgen, Samstag, geht es für die Geissler-Elf un der Meisterschaft nach Sankt Martin, wo sich der Neo-Tschurndorf-Trainer durchaus Chancen ausrechnet: „Ich erwarte mir ein Spiel auf Augenhöhe. Die Sankt Martiner haben eine sehr routinierte Mannschaft, aber wenn wir unser Potenzial ausschöpfen, ist am Samstag dort auch ein Sieg möglich. Wir haben im taktischen Bereich zwar sehr viel gearbeitet, doch aufgrund vieler Ausfälle, werden wir da noch einige Zeit benötigen, um dort zu sein, wo ich glaube, dass wir hinkommen können.“

Jetzt freue ich mich einmal auf die nächsten Monate. Wir haben sehr viel verändert und sind alle sehr fleißig.“ Marcel Geissler Trainer ASK Tschurndorf

Eigentlich wäre geplant gewesen, dass Geissler weiter als Co-Trainer von Lukas Poglitsch arbeitet, dieser Plan wurde aber jetzt einmal verworfen. „Lukas ist ja jetzt bekanntlich beim ASK Kohfidisch in der Burgenlandliga und es wurde mir auch angeboten, dass ich mitgehen kann. Letztlich habe ich mich aber für meinen Heimatverein entschieden und werde diese Saison auf alle Fälle fertigmachen. Der Kader wurde aber so gestaltet, dass man im Sommer sehr wahrscheinlich wenig aktiv werden muss, seitens des Vereines. Jetzt freue ich mich einmal auf die nächsten Monate. Wir haben sehr viel verändert und sind alle sehr fleißig, es sollte sich meiner Meinung nach auch in der Leistung niederschlagen“, so Geissler.

„Wir haben den Betrieb professioneller gestaltet“

Auch beim Vorletzten, dem SC Unterpullendorf, gab es ordentlich Veränderung. Der neu zusammengestellte Vereinsvorstand um Obmann Christopher Juranich baute den Kader um und hat in den nächsten Saisonen einiges vor: „Wir haben uns von drei Spielern getrennt und konnten fünf gute Fußballer für uns gewinnen. Ich freue mich auch darüber, dass wir wirklich eine hohe Trainingsbeteiligung hatten. Wir haben den ganzen ‚Betrieb‘ ein bisschen professioneller gestaltet. Die Mannschaft hat seit 14. Jänner dreimal die Woche trainiert und dazu noch Vorbereitungsspiele absolviert. Unser Ziel ist, dass wir in Zukunft attraktiven Fußball bieten und auf diese Art viele Zuschauer zum Unterpullendorfer Sportplatz holen können. Längerfristig wollen wir auch eine Anlaufstelle für talentierte Fußballer aus unserer Region werden.“

Der neue Spielertrainer Demir Avdic, der zuletzt in der serbischen Regionalliga kickte, hat mit Aldin Demirovic, Hajrudin Karasalihovic, Muriz Turkovic, Hattab Suljovic und Marko Filotto fünf neue Akteure an Bord geholt. „Sie sind allesamt gute Fußballer und für die Einsermannschaft vorgesehen“, so der Obmann. Die neuen SCU-Kicker sollen Tibor Czar, der neun der 30 erzielten Unterpullendorfer Tore erzielte, Aldin Husic und Csaba Gyenge ersetzen. Die neuformierte Unterpullendorfer Mannschaft fiebert also dem Auftakt in Raiding entgegen, wobei ein kleiner Wermutstropfen bleibt, da Einsergoalie Matthias Krottendorfer die ersten beiden Runden aus beruflichen Gründen noch verhindert ist. Juranich: „Er wird erst in Runde drei einsteigen. Jetzt gegen Raiding und nächste Woche bei unserer Heimpremiere gegen Mattersburg werden entweder der wieder reaktivierte Roland Ribovics oder Dominik Prikoszovits im Tor stehen.“