Doppeltes Pech für Mannersdorfs Alexander Schermann

„Alex ist für uns ein immens wichtiger Bestandteil der Mannschaft. Er ist einer, der vorangeht und auf den man sich immer verlassen kann.“ So beschreibt Mannersdorfs Sportlicher Leiter Ralph Supper Defensivmann Alexander Schermann kurz und knapp. Vor knapp zwei Jahren riss sich der Mannersdorfer das vordere Kreuzband und arbeitete hart auf sein Comeback hin. „Ich bin damals in Absprache mit einigen Ärzten nicht operieren gegangen und habe mich konventionell auf die Rückkehr vorbereitet. Es ist auch gut verlaufen und eigentlich wäre es schon früher möglich gewesen zu spielen, doch dann kamen Corona-Unterbrechungen und es zog sich ein wenig in die Länge.“

Vor knapp drei Wochen war es dann aber soweit: Im Meisterschaftsauftaktspiel gegen Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II wurde der 23-Jährige in Minute elf statt dem verletzten Abwehrchef Zoltan Pollak eingewechselt. Nur sieben Minuten später musste er mit Verdacht auf einen erneuten Kreuzbandriss wieder raus. „Es war ohne Fremdeinwirkung. Leider war das Narbengewebe offenbar noch zu schwach und hat bei einem Richtungswechsel nachgegeben. Leider, die Vorfreude war immens groß und ich hab wirklich sehr konsequent und hart auf den Wiedereinstieg hintrainiert. Ich war wirklich sehr fit, trau ich mir sagen“, so Schermann.

Mittlerweile ist die Diagnose „erneuter Kreuzbandriss“ nach der Magnetresonanz-Untersuchung bestätigt worden und der ehrgeizige Mannersdorf-Kicker muss einen erneuten Rückschlag verkraften. Natürlich steht die Frage nach einem möglichen Karriereende im Raum. „Noch ist nichts entschieden. Fest steht, dass ich diesmal operieren gehen werde. Wann und ob ich überhaupt mit Kampfmannschaftsfußball weitermache, steht in den Sternen. Klar ist, dass Fußball meine absolute Leidenschaft ist, aber jetzt wird einmal die OP abgewartet.“