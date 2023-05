Ein „Beben“ beim FC Deutschkreutz/Unterfrauenhaid II

Am vergangenen Wochenende feierte der SC Unterfrauenhaid sein 60-jähriges Jubiläum. Im Zuge der Feierlichkeiten wurde eine doch für viele Gäste überraschende Obmann-Ablöse verkündet. Der aktuelle Vereinsboss Willi Maier hat seinen Abschied an der Vereinsspitze bekanntgegeben. „Ich habe meine Aufgabe aus meiner Sicht erledigt. Der Verein stand bei meiner Amtsübernahme vor einem Jahr kurz vor dem Zusperren. Es war damals keine leichte Entscheidung, weil ich es als Nicht-Fußballer nicht so einfach hatte. Trotzdem war es uns ein riesengroßes Anliegen, den Verein wieder in sicherere Gewässer zu führen und das ist gelungen. Wir haben heute mehr als doppelt so viele Fußballer im Erwachsenenfußball zur Verfügung und auch wirtschaftlich sieht es deutlich besser aus. In der kurzen Zeit ist vieles richtig gut gelungen, es war allerdings ein Kraftakt. Zuletzt verlief es etwas holprig. Bis zur Amtsübernahme meines Nachfolgers (Anm.: noch ist offen, wer an der Vereinsspitze übernimmt), bei der demnächst angesetzten Generalversammlung wird das hoffentlich passen“, so Maier zur derzeitigen Situation.

„Es gilt nach vorne zu blicken“

Gefragt, ob das „holprig“ mit den Rücktritten von Sportleiter Oliver Frank und Spielertrainer Laszlo Gulyas zu tun hat, antwortete Maier: „Ja, da sind leider schon einige eher ungünstig koordinierte Aktionen gestartet worden. Aber es gilt nach vorne zu blicken.“ Dass Gulyas mit sofortiger Wirkung nicht mehr zur Verfügung steht, hat Gerüchten zufolge den Grund, dass vom möglichen neuen Vorstand Kontakt mit Traineralternativen aufgenommen wurde, obwohl Gulyas vom Sportlichen Leiter Oliver Frank die Zusage für die kommende Saison hatte.

„Das kann ich bestätigen. Laszlo hatte mein Wort, dass wir die Zusammenarbeit in der kommenden Saison weiterführen. Auch wenn die sportlichen Erfolge ausgeblieben sind: Er hat sich extrem eingebracht und hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Das war der Grund, dass auch ich die Konsequenzen gezogen habe.“