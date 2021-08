Kürzlich wurde beim ASK-Raiding nicht nur der so lange herbeigesehnte Meisterschaftsstart gefeiert, sondern auch ein besonderes Jubiläum. Die Spieler inklusive ASK-Vorstand bedankten sich in einer kleinen aber feinen Zeremonie bei Trainer-Urgestein Anton Drabeck für die nunmehr fünf Jahre andauernde Zusammenarbeit. Coach Drabeck ist der Trainer der 2. Kasse Mitte, der am längsten im Amt ist. Obmann Christian Zimmer: „Das sucht in der heutigen, schnelllebigen Zeit des Fußballs seinesgleichen. Ganz im Sinne der Vereinsphilosophie ‚Handschlagqualität, Kontinuität und einer großen Menge Empathie‘, wurde 2016 damit begonnen, die zahlreich im Verein vorhandenen Talente zu fördern und den mittelfristigen, eher steinigen, Weg zur Formung einer überwiegend aus heimischen Spielern bestehenden Mannschaft zu gehen. Durch seine frühere, erfolgreiche Tätigkeit im Nachwuchsbereich der Raidinger, kann Drabeck nun auf zahlreiche Akteure für den Kampfmannschaftskader zurückgreifen. Zum Teil betreut er Spieler schon seit der U8-Mannschaft des Klubs.

Viele aktuelle Kaderspieler waren auch 2012 maßgeblich am Bundessieg der U14-SPG beteiligt.“ Drabeck selbst ist voller Leidenschaft für seine Mannschaft: „Ich bin motiviert wie am ersten Tag und habe eine enorme Freude über dieses gelungene Wochenende für unseren Verein. Jetzt, nach dem 10:0-Kantersieg im Derby, heißt es am Boden zu bleiben, und gegen jeden Gegner mit der nötigen Einstellung zu spielen. Die Burschen haben mittlerweile die Qualität heuer vorne mitzuspielen. Zum Teil weil sich jeder einzelne in den vergangenen Jahren sehr gut entwickelt hat und zum anderen, weil wir bei der Auswahl unserer Legionäre ein gutes Händchen bewiesen haben und zugegeben auch ein wenig Glück hatten.“