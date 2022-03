Emotionales Duell in Raiding

Unterpullendorf-Obmann Christopher Juranich brachte das 1:1 aus seiner Sicht auf den Punkt: „Es ist traditionell sehr ‚hitzig‘, wenn die beiden Teams aufeinandertreffen, auch wenn die eine oder andere Karte überzogen war.“ Vor der Pause hatten die Hausherren die Oberhand. Nach einem Tumult in Minute 30 rund um Raiding-Stürmer Richard Köbanyai, machte unnötigerweise sein Freund Richard Nemeth bei der allgemeinen Rempelei mit und fasste so wie Unterpullendorfs Muriz Turkovic die Rote Karte aus. „Ab diesem Zeitpunkt waren wir dann nicht mehr so gut im Spiel“, ärgerte sich Raiding-Trainer Toni Drabeck. Keine Viertelstunde später sah dann auch Köbanyai selbst den roten Karton und die Heimischen mussten in Unterzahl weitermachen.

Zu diesem Ausschluss ist anzumerken, dass sowohl die Heimischen als auch die Unterpullendorfer meinten, „Gelb“ hätte mehr als ausgereicht. Ab der 64. Minute war dann wieder Gleichzahl angesagt, denn da flog Gäste-Offensivmann Marko Filotto wegen einer Tätlichkeit vom Platz. Als neun Minuten später Manuel Posch dann die letzte Gelbe Karte sah, war das bereits die siebente Verwarnung.

In Summe war es also ein erwartet emotionales Bezirksderby, in dem die Punkte zwar geteilt wurden, aber hergeschenkt wurde nichts. „Ein durchaus interessantes Spiel. Schade, dass hier seitens des an sich guten Referees in manchen Situationen ein bisschen überreagiert wurde“, so Obmann Juranich, dem die beiden gesperrten Turkovic und Filotto, im Unterpullendorfer „Spiel des Jahres“, natürlich fehlten.

Raiding-Obmann Christian Zimmer tat beim Blick zurück vor allem Stürmer Richard Nemeth leid: „Der Bursche war letztlich komplett am Boden, weil er mit einer Roten Karte keine Erfahrung hat und eine Seele von einem Menschen ist.“