Das 0:13 im Cup gegen Draßmarkt brachte wohl das Fass in Tschurndorf zum Überlaufen. Trainer Ondrej Kosaristan wurde seitens des Vereines seiner Aufgaben entbunden und der Sportliche Leiter Andreas Fellinger wird (wieder) als interemistische Lösung eingesetzt. Obmann Martin Fraunschiel: „Es ist keine Dauerlösung, aber vorerst wird Andi wieder das Training leiten. Natürlich wird sich parallel dazu um einen neuen Trainer umgeschaut.“ Warum die Zusammenarbeit mit Kosaristan nach knapp zwei Monaten wieder beendet wurde, begründet der Klubboss so: „Es passte letztlich menschlich nicht ganz zusammen. Wir mussten reagieren, weil die Trainingsbeteiligung extrem nachgelassen hat. Ondrej hatte eine Top-Einstellung, da hat es nichts auszusetzen gegeben. Trotzdem war zu Beobachten, dass die Spieler beim Training weniger wurden. Daraufhin mussten wir uns zusammensetzen und haben natürlich reagieren müssen.“ Auch beim SC Dörfl wird am Sonntag der Nachfolger von Wolfgang Weber die sportlichen Geschicke lenken.

Überraschend: Weber tritt in Dörfl zurück

Weber legte am Montagabend sein Amt zurück womit der SC gegenden ASK Raiding, vermutlich von Peter Toth als Spielertrainer betreut wird. „Wir wurden vom Rücktritt schon überrascht und stehen jetzt vor der Herausforderung, einen geeigneten Mann zu finden. Es gibt zwei, drei Ideen, aber vorerst wird Peter Toth die Trainingseinheiten leiten. Ziel ist es, dass wir so schnell wie möglich einen ‚Chef‘ an der Linie haben. Ich bin kein großer Freund von der Lösung Spielertrainer“, so der Sportliche Leiter des SC Dörfl, Christian Putz. Weber selbst begründete seine Entscheidung so: „Ich war ein bisschen zu gutgläubig, muss ich zugeben. Die Trainingseinstellung einiger auswertiger Spieler hat nicht dem entsprochen, was vor Beginn der Vorbereitung ausgemacht war. Ich habe alle Szenarien durchgespielt und es ist mir auch wirklich schwer gefallen, aber ich denke, dass es so die beste Entscheidung für den Verein und auch für mich ist.“ Nachdem sich auch der SC Unterpullendorf vor zwei Wochen von Günther Schiffer trennte und der UFC Mannersdorf schon zu Beginn der Vorbereitung Renato Biro für den ursprünglich vorgesehenen Zoltan Pollak als Spielertrainer eingesetzt hatte, wurden in der neuen Saison bereits vier Trainer ersetzt, bevor Runde zwei angepfiffen wurde.