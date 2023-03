Großhöfleiner Brüder-Duo: Hattrick und Verletzung

Werbung

Beim Antauer Offensivduo, den Brüdern Leon Zsuganits und Lukas De Zordo, wird der Test gegen Großhöflein länger in Erinnerung sein. Und das hat unterschiedliche Gründe, quasi ein lachendes und ein weinendes Auge.

Während Leon Zsuganits der auffälligste Akteur am Feld war und nach 2:0-Rückstand Antau mit drei sehenswerten Toren am Ende noch den Sieg bescherte, humpelte Bruder Luki De Zordo nach dem Schlusspfiff vom Feld. Just beim 2:2 das De Zordo vorbereitete, knickte der Offensivmann um, spielte aber noch durch. Das Resultat? Ein geschwollener Knöchel „Ärgerlich, aber es dürfte trotzdem nicht allzu schlimm sein“, so Trainer Peter Strodl nach dem Spiel.

Das kommende Testmatch wird De Zordo definitiv auslassen, gerissen ist höchstwahrscheinlich nichts. Bis zum Saisonstart sollte er fit sein. Über Leon Zsuganits meinte der Coach: „Er hat sich in hervorragender Verfassung präsentiert. Laufstark, dribbelstark und hat sich mit dem Triplepack natürlich auch ordentlich belohnt. Eine Topleistung von ihm.“