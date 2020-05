Etwas überraschend war der Abgang von Christian Freiler als Hirm-Trainer in der vergangenen Woche. Vereinsboss Christian Wöhl kündigte an, rasch einen Nachfolger zu präsentieren — und hat sein Versprechen gehalten. Mit Markus Halbauer hat sich der Klub auf eine Zusammenarbeit geeinigt. „Markus hat uns mit seinen Vorstellungen, was den Fußball betrifft, überzeugt. Wir sind froh darüber, schnell einen neuen Trainer verpflichtet zu haben“, so Wöhl.

Der neue Mann, der zuletzt die Wiener Neustadt Amateure trainierte, geht in der aktuell schwierigen Lage richtig optimistisch an seine Aufgabe heran: „Ich freue mich auf die Herausforderung in Hirm. Ich bin auch schon sehr weit, was die Vorbereitung betrifft. Klar wird das erste Ziel einmal sein, die Mannschaft kennenzulernen. Ab Juni werde ich ein Training in Kleingruppen anbieten. Natürlich wird der Schwerpunkt dabei auf der Technik liegen. Und dann muss man eben schauen, wie es weitergeht und wann man wieder richtig spielen darf. Das ist ein schwieriges Thema, aber damit habe ich kein Problem. Wir werden alle Regeln einhalten und so gut wie möglich zusammenarbeiten.“