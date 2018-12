Der ASV Draßburg steht ja bekanntlich an erster Stelle in der Burgenlandliga und würde im Falle eines Aufstiegs eine 1b stellen müssen. Und da kommen möglicherweise die Hirmer ins Spiel. Schafft Draßburg den Aufstieg in die Regionalliga Ost, könnte Hirm dann in der 1. Klasse mit einer Kampfmannschaft und einer Reserve antreten (quasi statt der 1b des ASV Draßburg, aber eben als Spielgemeinschaft).

Die Idee ist zumindest bereits existent. „Wir sind schon seit längerem bezüglich dieses Themas in Kontakt. Nun sollen die Hirmer einmal eine Grundsatzentscheidung treffen, ob sie eine Spielgemeinschaft haben wollen. Bis Ende März wollen wir das wissen. Ich denke, wir können Hirm in Bezug auf den Fortbestand helfen. Zudem besteht eine Infrastruktur. Das alles macht also auf gegenseitiger Basis Sinn“, sagt Draßburgs Präsident Christian Illedits zum Thema.

„Spruchreif ist das noch lange nicht“

Hirms Obmann Christian Wöhl bestätigte, dass es die Idee gibt: „Darüber wird diskutiert, auch bei unserer Mitgliederversammlung am vergangenen Samstag. Spruchreif ist das Ganze aber noch nicht, dazu benötigt es noch einige Zeit, die wir uns auch nehmen. Es muss da schon sehr viel besprochen werden.“

Was in Hirm hingegen definitiv neu ist, sind zwei neue Vorstands-Mitglieder. Kapitän Stefan Wiesinger wird neuer Obmann-Stellvertreter und der ehemalige Spieler Peter Thauer übernimmt das Amt des Sektionsleiters. Trainer Walter Tallian: „Ein guter Schritt, dass sich Führungsspieler auch als Funktionäre in den Verein einbringen.“

Daneben soll es in den kommenden Wochen auch den einen oder anderen Neuzugang auf dem Spielersektor geben, wie Obmann Wöhl berichtet: „Das müssen aber Spieler sein, die uns dann auch sofort helfen können.“