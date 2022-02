Interimsmäßig: Satilmis coacht

Hirms Coach Bernd Leimstättner laboriert aktuell an einer Lungenentzündung und steht deshalb wohl mindestens bis zum Rückrundenstart am kommenden Wochenende nicht zur Verfügung. Logisch, dass man beim ASK nun nach einer interimsmäßigen Lösung suchte. Die hat man in Kapitän Enes Satilmis gefunden, der bereits die letzten Einheiten und das Testspiel am vergangenen Wochenende gegen Admira Wiener Neustadt leitete. Satilmis selbst kann derzeit nicht spielen, ist wegen eines Knorpelschadens noch ein bis zwei Monate außer Gefecht und kann nun den Verein eben als Interimstrainer unterstützen – und das mit viel Leidenschaft: „Ich bin da jetzt genauso mit 100 Prozent dabei wie als Spieler selbst.“ „100 Prozent sei auch die Siegesquote in seiner Trainerlaufbahn“, scherzt Satilmis ein wenig. Beim Probegalopp gegen Admira Wiener Neustadt gewann Hirm mit Satilmis als Coach 3:1. Und der war mit seiner Mannschaft richtig zufrieden: „Wir haben einiges ausprobiert, mit einer Dreierkette gespielt und uns wirklich gut präsentiert. Vor allem waren wir auch durch Corona-Ausfälle geschwächt, hatten gerade einmal elf Spieler dabei und der Gegner immerhin fünf Leute auf der Bank. Unser Plan hat ganz gut funktioniert.“

Fokussiert will Satilmis nun auch bis zum Meisterschaftsbeginn in der kommenden Woche weitermachen, denn Leimstättner wird wohl erst danach wieder das Training übernehmen: „Wir schauen jetzt, dass wir noch enger zusammenrücken und werden auch in Sachen Teamchemie einiges tun. Ich denke, dass wir gut gerüstet in die Rückrunde starten werden.“

Als Tabellensechster hat Hirm ja noch beste Chance auf ein Ticket im Oberen Play-off. Das würde man gerne mitnehmen. Dann aber hoffentlich wieder mit Satilmis am Feld: „Eine Trainerkarriere kann ich mir schon vorstellen, aber vorher will ich schon noch ein paar Jahre selber spielen.“